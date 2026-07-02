Đoàn Việt Nam nỗ lực triển khai tìm kiếm cứu nạn ở Venezuela

Đoàn Việt Nam tích cực tìm kiếm nạn nhân tại khu vực động đất. (Ảnh: HOÀNG VŨ)

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, Đoàn đã đưa 13 thi thể ra khỏi đống đổ nát, bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Trong hai ngày 29 và 30/6, Đoàn đã bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.

Hơn 1.900 người thiệt mạng do động đất

Truyền thông nước ngoài dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez ngày 30/6 cho biết, số người thiệt mạng trong vụ động đất tại Venezuela đã tăng lên đến 1.943 người, hơn 10.500 người bị thương và ít nhất 15.866 người phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, tuy nhiên, số người được giải cứu còn sống giảm mạnh từng ngày. Liên hợp quốc ước tính, vẫn có thể còn tới 50.000 người mất tích.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez thông báo thành lập ủy ban đặc biệt gồm các bộ, trường đại học và chuyên gia để đánh giá mức độ an toàn của nhà ở, cầu đường và các công trình hạ tầng trước khi người dân được phép trở về.

Chính phủ đã xây dựng các khu trại tạm cho người mất nhà, lên kế hoạch tái thiết nhà ở trong thời gian ngắn và cho học sinh trên cả nước nghỉ học thêm 1 tuần.

Chính phủ cho biết, hơn 14.000 quân nhân và cảnh sát đang bảo đảm an ninh và thiết lập các làn đường ưu tiên cho xe chở hàng cứu trợ.

Cộng đồng quốc tế sát cánh cùng Venezuela

Nhiều quốc gia, tổ chức đã nhanh chóng triển khai hoạt động hỗ trợ nhân đạo đối với Venezuela.

Ngày 30/6, Peru điều máy bay vận tải chở 14 tấn lương thực, lều bạt, quần áo và vật tư thiết yếu tới Caracas, đồng thời cử lực lượng cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Brazil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay cam kết gửi viện trợ khẩn cấp và điều lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ nhân đạo.

Trưởng đại diện Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc tại Venezuela Stephanie Hochstetter kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp 50 triệu USD nhằm cung cấp viện trợ lương thực cho khoảng 500.000 người dân Venezuela trong 3 tháng tới.

Khoản hỗ trợ ban đầu sẽ đáp ứng nhu cầu lương thực thiết yếu cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng.

https://nhandan.vn/doan-viet-nam-no-luc-trien-khai-tim-kiem-cuu-nan-o-venezuela-post972846.html