Hội LHPN xã Đan Điền kịp thời giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn

Hàng tháng, cán bộ Hội cùng các chi hội trưởng rong ruổi trên những con đường làng, gõ cửa từng nhà, lắng nghe từng hoàn cảnh khó khăn. Chính từ những trang “nhật ký” giản dị ấy, những mảnh đời khó khăn được thấu hiểu sâu sắc hơn, để rồi nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ kịp thời và thiết thực.

Thấu hiểu và sẻ chia

“Nhật ký hội viên” không đơn thuần là cuốn sổ ghi chép thông tin. Đó là hành trình kết nối giữa cán bộ hội với hội viên bằng sự chân thành và trách nhiệm. Mỗi chuyến đi là một lần lắng nghe, một lần thấu cảm.

Từ những ghi chép cụ thể về hoàn cảnh, sức khỏe, việc làm, thu nhập… cán bộ hội có cái nhìn sát thực hơn về từng hội viên. Qua đó, những nguyện vọng thiết thân không còn là những dòng chữ chung chung mà trở thành những nhu cầu rõ ràng, có thể tìm cách hỗ trợ phù hợp.

Trong cuốn “nhật ký” ấy, mỗi trang viết là một câu chuyện khiến những cán bộ hội không khỏi trăn trở.

Chị Lê Hoàng Uyên (43 tuổi, thôn Hạ Lang) là một trong những hoàn cảnh như thế. Gặp chị, nhiều người không khỏi xót xa khi khuôn mặt chị hằn rõ dấu vết của bệnh tật. Suốt 5 năm qua, chị phải chạy thận định kỳ mỗi tuần ba lần. Sức khỏe yếu khiến chị không thể lao động nặng, mọi gánh nặng kinh tế dồn lên vai người chồng làm thợ nề bấp bênh.

Gia đình chị sống trong căn nhà nhỏ cùng mẹ già 70 tuổi và hai con đang tuổi ăn học. Khi được hỏi về mong muốn của mình, chị nhẹ nhàng: “Tôi không làm được việc nặng, nhưng nuôi gà, vịt thì còn làm được”.

Tận dụng chuồng trại rộng khoảng 18m², chị duy trì nuôi khoảng 30 con gà, vịt mỗi lứa. Khoản thu nhập nhỏ từ đó giúp chị có thêm tiền mua sách vở cho con, đóng học phí và phần nào trang trải chi phí chữa bệnh.

Điều khiến cán bộ hội xúc động không chỉ là hoàn cảnh khó khăn, mà là nghị lực của người phụ nữ luôn đau đáu lo cho tương lai con cái. Dù bệnh tật, chị vẫn không thôi nghĩ về việc làm sao để các con được học hành đến nơi đến chốn, không phải vất vả như mình.

Tạo nên thay đổi

Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận hoàn cảnh, “Nhật ký hội viên” còn là cơ sở để hội triển khai những hỗ trợ thiết thực.

Trường hợp chị Lê Thị Huyền (thôn Bao La Đức Nhuận) là một minh chứng rõ nét. Chồng mất sớm, chị một mình nuôi ba con nhỏ, lại chăm sóc mẹ chồng già yếu. Nhờ kịp thời nắm bắt hoàn cảnh, Hội LHPN xã đã hỗ trợ sinh kế, đồng thời nhận đỡ đầu các con của chị.

Chị Huyền chia sẻ: “Nếu không có hội quan tâm, tôi không biết xoay xở ra sao. Giờ có sinh kế, có người đồng hành, tôi yên tâm hơn để lo cho các con ăn học”.

Từ những hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu như vậy, nhiều gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch LHPN xã Đan Điền cho biết: Mô hình “Nhật ký hội viên” đã giúp cán bộ hội “đi tận nơi, nhìn tận mắt, hiểu tận gốc” hoàn cảnh của từng hội viên. Gặp mỗi người một hoàn cảnh, chúng tôi chỉ mong có thật nhiều thời gian để đến thăm được nhiều gia đình hơn, nắm bắt được cuộc sống của các chị; và mong những “cánh tay nối dài” sẽ lan tỏa, hỗ trợ, bù đắp những thiếu hụt cho hội viên”.

Khi nắm chắc hoàn cảnh, Hội LHPN xã đã có thể đưa ra giải pháp hỗ trợ phù hợp, từ sinh kế, vay vốn đến kết nối các nguồn lực xã hội. Mô hình không chỉ nâng cao hiệu quả hoạt động hội mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nhân ái trong cộng đồng.

Chính từ những trang nhật ký ấy, nhiều “cánh tay nối dài” đã xuất hiện, là các nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân cùng chung tay hỗ trợ hội viên khó khăn.

“Nhật ký hội viên” không phải là mô hình lớn về quy mô, nhưng lại sâu về giá trị. Bởi ở đó có sự hiện diện của tình người, của sự sẻ chia và trách nhiệm.

Mỗi chuyến đi, mỗi trang ghi chép là một lần cán bộ hội thêm trăn trở, thêm quyết tâm kết nối nguồn lực để giúp đỡ hội viên. Và cũng từ đó, những hy vọng nhỏ bé được nhen lên, hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, về những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, về những gia đình có thể đứng vững bằng chính sức lao động của mình.