Đồng hành cùng học sinh khó khăn

Hội LHPN xã luôn đồng hành cùng trẻ em mồ côi do hội đỡ đầu

Em Nguyễn Thị Kim Hạnh, học sinh lớp 1, ở thôn Thủy Lập mồ côi mẹ, hiện sống với ba và bà nội già, yếu. Ba bận đi làm, nên ngày tựu trường của học sinh đầu cấp không thể đưa Hạnh đến lớp giống như các bạn. Nhưng em không đơn độc, những người mẹ đỡ đầu ở Hội LHPN xã đã đưa Hạnh vào lớp, gửi gắm cho giáo viên chủ nhiệm.

Chị Hà Thị Kim Lim, cán bộ Hội LHPN xã Đan Điền chia sẻ: Là một người mẹ, tôi hiểu sự trống vắng trong lòng cháu, nên chúng tôi thu xếp công việc để có mặt, động viên và tiếp thêm động lực cho cháu ngày đầu đến trường. Tôi tin, với sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của các mẹ, Hạnh sẽ luôn vững vàng trên con đường phía trước.

Hạnh và cả ba chị em của em hiện đều được Hội LHPN xã nhận đỡ đầu, hỗ trợ kinh phí học tập 1 triệu đồng/tháng và thường xuyên được quan tâm, động viên các em trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN xã Đan Điền cho biết: Mô hình "Nhật ký hội viên" đã kịp thời ghi lại những hoàn cảnh của các hội viên, các em học sinh mồ côi để có hướng giúp đỡ kịp thời và phù hợp. Mỗi trang nhật của ký hội viên không chỉ là ghi chép, mà là lời hứa, cam kết đồng hành và sẻ chia.

Các cấp Hội đã vận động, kết nối nhiều nguồn lực để chăm lo cho các em cả tinh thần và vật chất. Bởi, những chiếc bàn học không chỉ là nơi các em ngồi viết mà còn là bến đỗ bình yên cho ước mơ; bộ sách giáo khoa không chỉ là tri thức mà còn là hy vọng về một tương lai tươi sáng; bộ đồng phục không chỉ là áo quần mà còn là niềm kiêu hãnh khi các em được đến trường...

Không chỉ riêng trường hợp Kim Hạnh, hiện có 16 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được Hội LHPN xã nhận đỡ đầu. Chỉ trong tháng 8, hội đã kết nối và trao tặng 115 suất học bổng với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng cho những học sinh nghèo vượt khó trong học tập.

Sự đồng hành không chỉ đến từ hội viên phụ nữ mà còn từ các mạnh thường quân và tổ chức xã hội. Nhiều cá nhân, đơn vị như Quỹ Trái Tim Huế; Đại đức Thích Huệ Lộc - Trụ trì chùa Xuân Tùy; cô Phan Thị Minh Thương - Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Superminds… đã chung tay đỡ đầu, trao học bổng, hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các em. Những suất học bổng, những chiếc xe đạp, bộ sách vở… không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn là lời động viên ấm áp, giúp các em tin rằng, mình không hề đơn độc trên hành trình chinh phục tri thức.

Sự chung tay giúp đỡ học sinh nghèo của cộng đồng hôm nay chính là cách thiết thực nhất để đầu tư cho sự phát triển bền vững của địa phương và đất nước, nơi mọi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện. Điều này cũng thể hiện rõ trách nhiệm của toàn xã hội, khi mỗi người, mỗi tổ chức cùng góp phần xây dựng môi trường giáo dục công bằng, nhân văn, nơi mọi học sinh đều có cơ hội phát triển toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh.