“Gieo hạt” trên không gian số

Anh Hữu Đạt vừa hoạt động trên nền tảng TikTok, vừa xây dựng trang Facebook để quảng bá văn hóa địa phương

Cơ hội mới

Ngô Hữu Đạt, Phó Bí thư Đoàn phường Thanh Thủy là một trong số đó. Gần bốn năm gắn bó với TikTok rồi Facebook, anh cho biết ban đầu chỉ muốn giới thiệu những sản phẩm địa phương để nhiều người biết đến hơn. Nhưng rồi, những đoạn video ngắn lại mở ra một cơ hội khác.

“Từ các trang mạng xã hội, những món ăn vốn quen thuộc của người Huế được thêm nhiều khách hàng biết đến và tìm mua. Có thời điểm, từ các video giới thiệu bánh ép, mè xửng hay các loại mắm, mỗi ngày tôi bán cả 200 đơn hàng lớn nhỏ. Lúc ấy, tôi nhận ra khi mình tận dụng tối đa tính năng và hiệu quả của các trang mạng xã hội, chỉ một chiếc điện thoại được sử dụng đúng cách cũng có thể trở thành “gian hàng” hiệu quả”, anh nói.

Anh Đạt kể rằng, khi TikTok điều chỉnh chính sách, việc tiếp cận người xem đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Do vậy, hiện tại anh vừa cố gắng hoạt động trên nền tảng TikTok, vừa xây dựng trang Facebook để quảng bá văn hóa địa phương. Đồng thời, tạo nguồn thu từ chính những lượt tiếp cận của người xem.

Những ngày này, anh Đạt đang quảng bá vẻ đẹp thơ mộng của hồ sen cầu ngói (phường Thanh Thủy) trên trang Facebook, TikTok về Huế. Mỗi bức ảnh, mỗi đoạn video được anh đăng tải đều mang tâm huyết của một người trẻ yêu quê hương. Không phụ lòng mong mỏi, ngày càng có nhiều du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh và mua hoa sen, hạt sen mang về.

Sự phát triển của công nghệ số đã mở ra cơ hội để bất kỳ ai cũng có thể trở thành người sáng tạo nội dung, quảng bá hình ảnh quê hương và tìm kiếm thêm nguồn thu nhập từ chính những điều gần gũi quanh mình. Từ giới thiệu ẩm thực, cảnh đẹp, làng nghề truyền thống đến ghi lại nhịp sống đời thường ở các vùng quê, mỗi người lựa chọn cho mình một cách kể chuyện riêng.

Kể chuyện quê hương bằng nội dung số

Tập trung vào đời sống của cư dân vùng quê Mỹ Lợi (xã Vinh Lộc), anh Huỳnh Dũng, chủ trang Facebook Quê tôi Mỹ Lợi Thừa Thiên Huế đã có nguồn thu nhập khá từ câu chuyện đời thường của quê hương. Con số mà anh chia sẻ đã khiến nhiều người bất ngờ. Chỉ trong tháng 5/2026, các bài viết và video trên trang Facebook của anh đã đạt 4,7 triệu lượt xem cùng hơn 185 nghìn lượt tương tác, mang về nguồn thu hơn 900 USD. Nội dung anh chia sẻ vô cùng giản dị. Đó là bữa cơm đời thường của người dân Vinh Lộc, một chuyến kéo lưới rùng hào hứng hay không khí nhộn nhịp của ngôi chợ vùng quê ven đầm phá...

Tuy nhiên, sáng tạo nội dung không phải lúc nào cũng dễ dàng. Việc duy trì nội dung đều đặn, đầu tư thiết bị quay dựng, thích ứng với sự thay đổi liên tục của thuật toán và cạnh tranh với vô số nội dung khác trên mạng xã hội đòi hỏi sự kiên trì không nhỏ.

Theo kinh nghiệm của anh Dũng, nếu muốn một bài viết có cơ hội tiếp cận người xem tốt thì nên đăng vào lúc 4 - 6 giờ sáng. Nếu không thể, nhà sáng tạo nên chọn thời điểm trước 8 giờ sáng hoặc khoảng 12 - 13 giờ. “Bài viết chất lượng nhất trong ngày nên được đăng đầu tiên thay vì đăng theo cảm xúc. Ngoài ra, còn rất nhiều “bí quyết” khác mà những người làm nội dung ở Huế như chúng tôi thường chia sẻ để cùng nhau tiến bộ”, anh Dũng cho biết.

Với sự bền bỉ và tình yêu dành cho quê hương, nhiều người trẻ xứ Huế vẫn đều đặn ghi lại những câu chuyện đời thường quanh mình. Và, đó cũng là lúc những “hạt giống” họ âm thầm gieo xuống bắt đầu nảy mầm.