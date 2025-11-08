Một góc nhìn khác về trò chơi điện tử

Sự kiện thể thao điện tử thu hút sự chú ý của giới trẻ

Từ định kiến đến sự ghi nhận

Thể thao điện tử không đơn giản chỉ là “ngồi trước màn hình”. Đằng sau mỗi trận đấu là kỹ năng, phản xạ, chiến thuật, sự tập trung và cả tinh thần đồng đội, những yếu tố không hề thua kém các bộ môn thể thao truyền thống. Chính sự chuyên nghiệp hóa nhanh chóng của ngành eSport đã khiến xã hội nhìn nhận lại: game không chỉ là giải trí, mà còn có thể là nghề, là hướng đi thực sự cho những bạn trẻ có tài năng.

Tại Huế, phong trào eSport từng gặp nhiều rào cản. Không nhiều sân chơi, ít giải đấu, số lượng phòng máy quy mô lớn không nhiều… tất cả khiến game thủ địa phương dường như “lép vế” so với các thành phố lớn. Nhưng mảnh đất Cố đô từng sản sinh nhiều game thủ có tiếng trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Mazino (Lê Đức Nhật Quang) và Zest (Trần Văn Khoa) - hai cái tên đình đám trong cộng đồng PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) là ví dụ điển hình. Họ từng thi đấu ở các giải quốc tế và để lại ấn tượng rõ nét với người hâm mộ nhờ phong độ ổn định, khả năng xử lý tình huống tinh quái và bản lĩnh thi đấu đáng nể. Ở bộ môn Liên Minh Huyền Thoại (LMHT), Huế cũng có những đại diện nổi bật như Shogun (Nguyễn Văn Huy) hay Bunn (Nguyễn Vũ Khang Nguyên), các tuyển thủ từng thi đấu tại các giải lớn, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều game thủ trẻ.

Những cái tên ấy đều cho thấy một điều: dù chưa có hệ sinh thái eSport hoàn chỉnh như Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, Huế vẫn sở hữu những cá nhân đủ tài năng để bước ra sân chơi quốc gia, thậm chí quốc tế. Họ là minh chứng rõ ràng nhất cho việc eSport không phải một lựa chọn “lệch lạc”, mà hoàn toàn có thể trở thành một sự nghiệp nghiêm túc.

Ngày nay, chơi game không đơn thuần là để giải trí. Đối với nhiều người trẻ, eSport là một cơ hội nghề nghiệp đầy tiềm năng. Một tuyển thủ giỏi có thể được các đội tuyển chuyên nghiệp săn đón, nhận lương, được đào tạo bài bản, tham gia giải đấu lớn và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Ngoài ra, song hành với eSport là sự bùng nổ của nghề streamer, những người phát sóng quá trình chơi game hoặc sáng tạo nội dung liên quan đến game trên các nền tảng như YouTube, Facebook hay TikTok. Streamer không chỉ chơi game, họ còn phải giao tiếp, sáng tạo, quản lý cộng đồng, xây dựng hình ảnh. Sự đa dạng ấy cho thấy, với đam mê và năng lực thật sự, game không phải lúc nào cũng là “ngõ cụt” với người trẻ.

Những bước đi nhỏ, đều

Dù eSport tại Huế còn non trẻ, nhưng vẫn có những tập thể kiên trì đồng hành cùng cộng đồng. Venus Gaming là một trong số đó. Thành lập từ năm 2016, Venus sớm nhận ra tầm quan trọng của thể thao điện tử và bắt đầu tổ chức những giải đấu phong trào ngay từ những năm đầu hoạt động. Trong suốt 9 năm, Venus Gaming từng đào tạo nhiều đội tuyển eSport ở các tựa game như PUBG, Liên Minh Huyền Thoại hay Liên Quân Mobile. Họ tạo môi trường tập luyện lành mạnh, cạnh tranh công bằng và khuyến khích các game thủ trẻ phát triển bản thân. Tuy nhiên, hành trình này không bao giờ dễ dàng. Những năm đầu, eSport chưa được công nhận rộng rãi, nguồn lực tài chính hạn chế, và sự hỗ trợ từ công chúng hầu như không có.

Theo Lê Quang Nhật, đại diện Venus Gaming, Huế vẫn có nền tảng để phát triển. Khi người trẻ ngày càng nhiều, các thương hiệu và doanh nghiệp lớn bắt đầu quan tâm đến Huế, công nghệ và kinh tế địa phương mở rộng… thì sự xuất hiện của các giải đấu lớn hay dự án hợp tác không còn là chuyện xa vời. Quan trọng hơn, cộng đồng game thủ Huế ngày nay đã đông hơn, trẻ hơn, cởi mở hơn và có nhiều khát vọng hơn.

Hiện nay, các giải thể thao điện tử ở Huế có thể kể đến những giải đấu dành cho các trò chơi trên máy tính của Venus Gaming, cùng các giải thi đấu Liên Quân trên điện thoại dành cho học sinh - sinh viên do Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức.

Theo thầy Nguyễn Đức Nhật Quang, Phó Bí thư Đoàn trường, giải Liên Quân dành cho học sinh - sinh viên được tổ chức lần đầu vào năm 2023 và đến nay đã diễn ra bốn lần, gần nhất vào ngày 4/10 vừa qua. Tương tự các giải eSport trên máy tính do Venus Gaming tổ chức, sân chơi của sinh viên Trường Đại học Khoa học vẫn mang tính quy mô nhỏ, chủ yếu do trường tự đứng ra triển khai nhằm tạo môi trường giải trí lành mạnh và kết nối cộng đồng trẻ.

Vì thể thao điện tử vẫn còn khá mới, đặc biệt ở Huế, nên đến nay vẫn chưa có định hướng phát triển rõ ràng hay sự hỗ trợ cụ thể từ các cơ quan, ban ngành. Hiện tại, phần lớn các giải eSport ở Huế vẫn do các quán máy tự tổ chức, mang tính tự phát là chủ yếu.