Quản lý vũ khí - ngăn chặn từ sớm bạo lực trong giới trẻ

Công an TP. Huế kiểm tra, tiến hành tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Hồi chuông cảnh tỉnh

Tình trạng thanh, thiếu niên sử dụng, tàng trữ và mang theo vũ khí lạnh, súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn hay tụ tập “thể hiện” ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT).

Hình ảnh các nhóm thanh, thiếu niên mang theo vũ khí lạnh, súng tự chế, lái xe lạng lách, đánh võng trên đường hay “thanh toán” lẫn nhau ngày càng xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội, dấy lên lo ngại về tình hình ANTT tại TP. Huế.

Đơn cử như vụ việc xảy ra cuối tháng 5 vừa qua, Công an TP. Huế đã làm rõ hành vi của 11 thanh, thiếu niên (tuổi từ 15 - 20) tụ tập, điều khiển nhiều mô tô và mang theo dao, súng bắn đạn cao su, tuýp sắt lưu thông qua các tuyến đường trong thành phố.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế nhanh chóng truy xét, làm rõ và đưa nhóm thanh, thiếu niên này về trụ sở làm việc; đồng thời tạm giữ 3 mô tô, một cây dao, một súng ná cao su.

Một vụ việc tương tự khác cũng được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Huế kịp thời ngăn chặn vào giữa tháng 7/2025. Do mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên ở phường Hương An và phường Hương Trà, đối tượng Nguyễn Bảo H. (trú tại phường Hương An) đã rủ nhóm bạn gồm 36 đối tượng (độ tuổi từ 17 - 19) đi trên 18 mô tô, mang theo nhiều hung khí gồm: dao, kiếm tự chế, gậy gỗ, vỏ chai bia..., di chuyển theo các tuyến đường tìm nhóm thanh niên ở phường Hương Trà để đánh nhau.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, dàn hàng ngang, lạng lách, hò hét trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn từ phường Hương Trà đến phường Hương An, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và gây mất ANTT trên địa bàn.

Điểm chung của những vụ ẩu đả xảy ra gần đây là sự xuất hiện ngày càng phổ biến các vũ khí lạnh và súng tự chế. Điều này đòi hỏi lực lượng chức năng cũng như chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế cho biết, những năm gần đây, trên cả nước nói chung và địa bàn TP. Huế nói riêng, tình trạng sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trái phép trong giải quyết mâu thuẫn cá nhân đã gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT xã hội. Đặc biệt, các loại súng tự chế, hung khí nguy hiểm xuất hiện ngày càng nhiều, tinh vi và khó kiểm soát. Do đó, việc tăng cường thu hồi và tiêu hủy kịp thời là việc cấp thiết trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế thông qua công tác tuyên truyền, vận động và kiểm tra đã tiếp nhận, thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong tháng 10, đơn vị cũng vừa tổ chức tiêu hủy 34 vũ khí quân dụng, 336 công cụ hỗ trợ, trên 5.000 viên đạn các loại thu giữ qua các cuộc vận động toàn dân giao nộp.

Thượng tá Đỗ Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế chia sẻ: “Việc thu gom, tiêu hủy vũ khí không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm bảo vệ sự an toàn cho người dân. Mỗi con dao, khẩu súng tự chế được loại bỏ là một nguy cơ phạm tội, gây thương tích, thậm chí án mạng được ngăn chặn từ sớm”.

Quá trình tiêu hủy được cơ quan chức năng bảo đảm đúng quy trình, thủ tục nghiêm ngặt, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn vệ sinh môi trường, an toàn tuyệt đối về người và phương tiện trong quá trình tiêu hủy. Hoạt động tiêu hủy không chỉ góp phần thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ mà còn nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trong việc chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng TP. Huế an toàn, bình yên và văn minh.