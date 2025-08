Giới trẻ tránh nóng tại workstation

Cà phê tiếng Anh Huế

Lướt Facebook, tôi tình cờ bắt gặp một post quảng cáo về mô hình “Cà phê tiếng Anh”. Lấy làm lạ, tôi tò mò lần theo địa chỉ ghi trên post, tìm đến một quán cà phê mang hơi hướng vintage, nhỏ xinh và ấm cúng nằm trên kiệt 40 Phan Chu Trinh, quận Thuận Hóa. Hôm đầu tiên tôi đến hơi trễ, khá bất ngờ vì mọi người đã tụ họp đông đủ từ sớm. Tôi mở cửa bước vào, được chào đón bằng những nụ cười và cái bắt tay nhiệt tình. “Hello everyone! This is my first time coming here!”, tôi đáp.