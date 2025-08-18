Giới trẻ để lại dấu ấn trên “bản đồ thế giới”

Bản đồ Huế với hình ảnh logo các trường ĐH, THPT đan xen cùng những hình ảnh của các nhân vật hoạt hình.

Ngày 9/8 vừa qua, Wplace chính thức được khởi động bởi MapLibre - tổ chức phát triển các thư viện và công cụ lập bản đồ miễn phí với mã nguồn mở. Chỉ với một đường link truy cập vào trang web wplace.live, người tham gia đã có thể chọn màu và đặt những pixel của mình lên bản đồ, từng chút một góp phần hình thành những bức tranh khổng lồ. Với diện tích khổng lồ lên tới 4 nghìn tỷ pixel, tấm bản đồ thế giới của Wplace mở ra một không gian sáng tạo không giới hạn, thu hút hàng triệu người tham gia từ khắp nơi trên thế giới.

Điểm thú vị ở Wplace là những bức tranh không bao giờ đứng yên. Chúng liên tục được thay đổi, bổ sung hoặc thậm chí bị “xóa” bởi những người tham gia khác. Chính sự biến động đó đã biến Wplace thành một bức tranh tập thể sống động, phản ánh rõ nét sự sáng tạo và tinh thần hợp tác của cộng đồng mạng toàn cầu. Chỉ sau vài ngày, bản đồ đã xuất hiện đủ loại hình ảnh, từ những biểu tượng đơn giản như trái tim, lá cờ quốc gia, cho tới những tác phẩm nghệ thuật phức tạp đòi hỏi hàng trăm người phối hợp để hoàn thành.

Để giữ sự công bằng và khuyến khích tính cộng tác, ban tổ chức đặt ra một quy tắc rất đơn giản: mỗi thiết bị chỉ được đặt một ô pixel màu sau mỗi 30 giây. Nghe thì dễ, nhưng chính giới hạn này khiến người chơi buộc phải phối hợp chặt chẽ với nhau. Muốn vẽ một hình lớn, họ phải lên kế hoạch, phân chia vị trí, màu sắc và kiên nhẫn chờ đợi. Có nhóm còn lập hẳn bảng phân ca “trực pixel” để bảo vệ tác phẩm của mình khỏi bị sửa đổi.

Huế cũng không nằm ngoài “cơn sốt” này. Trên bản đồ Wplace, tại vị trí TP. Huế, nổi bật lên là hình ảnh logo Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế, Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế… được vẽ bằng những ô pixel đầy tỉ mỉ. Xen kẽ là những nhân vật hoạt hình đáng yêu, mang màu sắc tươi vui.

Nguyễn Quốc Anh, học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng chia sẻ: “Tương tự sự kiện r/place của cộng đồng diễn đàn Reddit thường tổ chức vào ngày 1/4, Wplace cũng cho phép người dùng cùng nhau “vẽ tranh” bằng cách tô màu cho các ô pixel. Em đã từng tham gia r/place nên lần này khi thấy không gian Wplace rộng lớn hơn, em rủ bạn bè cùng tạo nên logo trường mình. Nhìn logo của mái trường mình đang theo học hiện lên trên bản đồ, ai cũng cảm thấy tự hào”.

Không chỉ là trò chơi giải trí, Wplace mang đến nhiều giá trị tinh thần. Đối với các nhóm bạn trẻ, đây là cơ hội để cùng nhau làm việc nhóm, lên ý tưởng, chia nhiệm vụ và hỗ trợ nhau trong từng “nét vẽ” nhỏ bé. Với những cộng đồng rộng hơn, đó là dịp để khẳng định bản sắc văn hóa và để lại dấu ấn của mình trên “bản đồ thế giới”.

Nguyễn Hồng Linh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế, cho biết nhóm của mình đã mất hơn một ngày để hoàn thiện logo trường. “Có lúc đang vẽ thì bị nhóm khác sửa mất một phần. Thế là bọn mình lại kêu gọi thêm người trực chiến, kiên trì tô lại từng pixel. Khi hoàn thành, cả nhóm chụp ảnh màn hình, lưu lại như một kỷ niệm đẹp”, Linh kể.

Với nhiều người, thành quả ở Wplace chỉ tồn tại vài giờ hoặc vài ngày trước khi bị thay đổi, nhưng chính tính “tạm thời” này lại làm cho từng khoảnh khắc trở nên đáng nhớ. “Em biết rồi sẽ có ngày bức vẽ logo trường bị thay đổi, nhưng điều quan trọng là tụi em đã cùng nhau làm điều đó. Nó giống như một dấu ấn thanh xuân”, Quốc Anh nói.

Từ những hoạt động như Wplace, có thể thấy giới trẻ Việt Nam nói chung và Huế nói riêng không chỉ năng động mà còn rất nhanh nhạy với các xu hướng quốc tế. Chỉ cần một công cụ sáng tạo chung, họ đã có thể biến ý tưởng thành hiện thực, đồng thời lan tỏa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về bản sắc quê hương.