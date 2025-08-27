  • Huế ngày nay Online
Giới trẻ và trào lưu du lịch tại chỗ

HNN - Staycation (du lịch tại chỗ) đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ Huế. Không cần đi xa, họ vẫn có thể nghỉ ngơi, đổi gió và khám phá những góc nhìn mới ngay trong thành phố mình đang sống.

Khai thác hiệu quả loại hình du lịch sẵn cóChân Mây - Lăng Cô tìm hướng phát triển du lịch Nghe sản phẩm du lịch kể chuyện

 Các bạn trẻ tổ chức trekking, khám phá thiên nhiên tại những địa điểm ngay gần thành phố

Với nhiều người, staycation đơn giản là dành vài giờ nghỉ ngơi trong phòng, dạo quanh công viên nhiều cây xanh, hay ghé một quán cà phê mới mở. Có người lại chọn tham quan những địa điểm nổi tiếng của Cố đô mà trước đây chưa từng đặt chân đến, hoặc chỉ nhớ mơ hồ từ thời đi học.

Anh Huỳnh Trọng An, một người dân Huế, kể: “Hồi nhỏ chỉ khi trường tổ chức tham quan mình mới vào Đại Nội. Lớn lên thì bận, đến lúc lễ lại ngại cảnh đông khách. Thực ra quanh Huế có rất nhiều nơi để đi: Bạch Mã mát lạnh, đầm Lập An chiều đẹp như tranh, hay biển Thuận An rì rào sóng. Những chỗ tưởng quen ấy, mỗi lần đến lại thấy mới mẻ”.

Chính những trải nghiệm “quen mà lạ” này khiến nhiều bạn trẻ tìm đến staycation: không cần kế hoạch phức tạp, ít tốn kém nhưng vẫn đủ để làm mới mình.

Ở góc nhìn của một người thường xuyên lựa chọn staycation để "làm mới mình", chị Lê Thùy Dung chia sẻ: “Mình chọn staycation vì khá tiện lợi, không mất nhiều thời gian di chuyển. Nhiều khi công việc bận rộn, có một ngày nghỉ thôi, đi xa sẽ mệt thêm. Ở ngay thành phố vẫn có nhiều chỗ thú vị mà trước giờ mình chưa từng để ý".

Với chị Dung, staycation mang lại sự nhẹ nhàng và thoải mái, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để khám phá những góc nhìn mới. Đó là những quán cà phê sân thượng có tầm nhìn thoáng đãng, nơi có thể ngắm toàn cảnh thành phố; hoặc dạo quanh bảo tàng nghệ thuật, công viên xanh để thư giãn. Ở những nơi ấy, chị có thể ngồi một mình đọc sách, suy nghĩ, hay chỉ đơn giản là tận hưởng cảm giác đổi khác của không gian. “Mình nghĩ xu hướng này sẽ còn lâu dài. Người trẻ ngày càng thích những trải nghiệm linh hoạt, vừa túi tiền, lại dễ dàng thực hiện”, chị Dung nói.

Staycation ở Huế không chỉ là nghỉ ngơi cá nhân mà còn gắn với trải nghiệm cộng đồng. Chị Dung nhớ lại lần tham gia food tour ở chợ đêm do nhóm sinh viên tổ chức: “Tưởng đã quen hết món ăn, ai ngờ vẫn còn nhiều món lạ. Nghe kể thêm về lịch sử quán xá, mình thấy gắn bó hơn với thành phố. Vừa giải tỏa căng thẳng, vừa khám phá thêm những góc nhìn mới”.

Ở một khía cạnh khác, xu hướng staycation cũng kéo theo sự thay đổi trong cách vận hành của các homestay ở Huế. Nếu như trước đây homestay chủ yếu phục vụ khách du lịch từ nơi khác, thì nay, lượng khách địa phương tìm đến nghỉ ngắn ngày đã bắt đầu tăng. Họ thường thuê theo giờ hoặc một đêm, chủ yếu để nghỉ ngơi, thư giãn thay vì di chuyển nhiều.

Anh Hoàng Vũ Nhật Quang, chủ của Dorgan homestay cho biết, giới trẻ thường ưa chuộng những phong cách cổ điển (vintage), gần gũi với thiên nhiên, vì vậy nhiều homestay ở Huế cũng lựa chọn cách thiết kế này. Nhờ vậy, khách có những trải nghiệm trọn vẹn mà không cần đi xa. “Xu hướng staycation giúp homestay duy trì lượng khách ổn định, đặc biệt trong mùa thấp điểm”, Quang chia sẻ.

Các quán cà phê ở Huế cũng trở thành điểm hẹn staycation. Không gian cà phê nay không chỉ để thưởng thức đồ uống, mà còn là nơi tổ chức workshop làm gốm, in tranh dân gian, chiếu phim, giao lưu âm nhạc. Nhờ đó, cà phê trở thành không gian văn hóa cộng đồng cho giới trẻ.

Staycation không chỉ là giải pháp tiết kiệm thời gian và chi phí, mà còn phản ánh xu hướng sống của giới trẻ Huế: linh hoạt, tiện lợi và trân trọng những trải nghiệm nhỏ bé. Ở lại thành phố nhưng tìm ra một góc mới, một khoảng trời riêng, cũng đủ mang lại cảm giác “đi chơi” đúng nghĩa. Giữa một Huế tưởng chừng đã quá quen, những con đường, hàng quán, cảnh sắc vốn quen thuộc lại hóa thành trải nghiệm đáng nhớ nếu được nhìn bằng một tâm thế khác.

Trên thế giới, staycation nở rộ sau đại dịch COVID-19, khi việc di chuyển xa gặp nhiều khó khăn. Tại Huế, xu hướng này không chỉ theo sau trào lưu toàn cầu mà còn gắn liền với đặc thù địa phương: một thành phố nhỏ gọn, yên bình nhưng đa dạng về thiên nhiên, văn hóa và ẩm thực. Người trẻ Huế hôm nay đang học cách “yêu lại” thành phố mình sống, từ những điều quen thuộc nhất. Và staycation chính là một trong những cách họ lựa chọn: vừa gần gũi, vừa mới mẻ, vừa tiết kiệm mà lại đầy giá trị tinh thần.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu
Du lịch một mình, giới trẻ tìm về nhịp sống chậm

Ngày nay, nhiều bạn trẻ đang tìm đến những chuyến đi một mình (solo trip) như một cách để kết nối với bản thân. Thành phố Huế, với nhịp sống chậm và vẻ đẹp cổ kính cùng con người hiền hòa, đang trở thành điểm đến lý tưởng cho solo trip.

Du lịch một mình, giới trẻ tìm về nhịp sống chậm
Giới trẻ để lại dấu ấn trên “bản đồ thế giới”

Sự kiện Wplace với hoạt động “vẽ tranh trên bản đồ thế giới” đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ trên mạng xã hội những ngày qua, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia và để lại dấu ấn bằng những bức tranh đặc sắc, độc đáo. Không chỉ là một trò chơi trực tuyến, Wplace còn trở thành sân chơi toàn cầu để mọi người cùng sáng tạo và kết nối thông qua từng ô pixel nhỏ bé.

Giới trẻ để lại dấu ấn trên “bản đồ thế giới”
Giới trẻ tránh nóng tại workstation

Trong những ngày hè oi nóng, khi nhiệt độ ngoài trời có thể vượt ngưỡng 40 độ C, nhiều bạn trẻ đang có xu hướng chọn các quán workstation (cà phê làm việc) như một giải pháp lý tưởng vừa chống nóng, vừa duy trì hiệu suất công việc.

Giới trẻ tránh nóng tại workstation
Cà phê đầm phá

Trong ánh bình minh huy hoàng của vùng đầm phá, những du khách đến từ phương xa vừa nhâm nhi ly cà phê sánh đậm, vừa thưởng thức cảnh sắc tươi đẹp mênh mông sóng nước. Trải nghiệm mới mẻ này đã được đưa vào khai thác du lịch và tạo thêm điểm nhấn ấn tượng cho du khách khi thăm thú đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.

Cà phê đầm phá
Cà phê tiếng Anh Huế

Lướt Facebook, tôi tình cờ bắt gặp một post quảng cáo về mô hình “Cà phê tiếng Anh”. Lấy làm lạ, tôi tò mò lần theo địa chỉ ghi trên post, tìm đến một quán cà phê mang hơi hướng vintage, nhỏ xinh và ấm cúng nằm trên kiệt 40 Phan Chu Trinh, quận Thuận Hóa. Hôm đầu tiên tôi đến hơi trễ, khá bất ngờ vì mọi người đã tụ họp đông đủ từ sớm. Tôi mở cửa bước vào, được chào đón bằng những nụ cười và cái bắt tay nhiệt tình. “Hello everyone! This is my first time coming here!”, tôi đáp.

Cà phê tiếng Anh Huế

