Giới trẻ yêu thích dòng phim lịch sử

Các em học sinh Trường THCS Thủy Phương (phường Thanh Thủy) trong hoạt động trải nghiệm xem phim lịch sử "Mưa đỏ"

Cuối tháng 8 vừa qua, tôi có dịp cùng các đoàn viên, thanh niên phường Hương An xem bộ phim “Mưa đỏ” trong buổi sinh hoạt nhân dịp Tết Độc lập. Là bộ phim khắc họa cuộc chiến anh hùng của quân và dân ta trong 81 ngày đêm để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, “Mưa đỏ” khiến nhiều đoàn viên nức nở, thổn thức bởi những phân cảnh hùng tráng, cảm động. Bước ra từ rạp phim với đôi mắt đỏ hoe, Nguyễn Phúc An, đoàn viên phường Hương An bộc bạch: “Em vốn không phải là người thích phim chiến tranh, nhưng khi xem “Mưa đỏ”, em thật sự xúc động. Phim có nhiều đoạn khiến em nghẹn ngào, phần nào thấu hiểu được sự hy sinh trong chiến tranh thông qua những thước phim được khắc họa rất thật”.

Đó cũng là cảm nhận của nhiều bạn trẻ chọn đến rạp để ủng hộ những phim về đề tài lịch sử trong thời gian qua. Theo Nguyễn Thùy Dương, học sinh Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, em đến rạp không chỉ vì tò mò, mà còn muốn hiểu thêm về những năm tháng hào hùng của một thế hệ anh hùng. “Chúng em học lịch sử qua sách vở nhiều, nhưng ít có cơ hội cảm nhận hơi thở của chiến tranh bằng hình ảnh. Xem những phim như “Địa đạo” hay “Mưa đỏ”, giúp em hình dung được về cuộc sống của những người lính dưới địa đạo, những khó khăn trên chiến trường và tinh thần bất khuất của cha ông. Bên cạnh đó, phim cũng mang lại cho em cảm giác nghẹn ngào xúc động và tự hào”, Thùy Dương chia sẻ.

Sức lan tỏa của những bộ phim lịch sử trong thời gian qua là rất lớn. Nhiều trường THCS, THPT, đại học trên địa bàn thành phố đã tổ chức những buổi xem phim cho học sinh, sinh viên nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn truyền thống yêu nước, nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc và ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc. Các học sinh, sinh viên cũng rất nhiệt tình hưởng ứng hoạt động này của các đơn vị đoàn cơ sở. Có em thậm chí còn đi xem phim tận… 3 lần. “Lần đầu tiên em đi xem cùng với bạn bè, sau đó thì đi xem cùng với Đoàn phường và cuối cùng là xem với Đoàn Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ, ĐH Huế. Dù đã xem nhiều lần nhưng em vẫn xúc động mỗi lúc có một nhân vật - chiến sĩ phải hy sinh”, Phạm Thị Kiều Oanh, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế cho biết.

Sau “Mưa đỏ”, nhiều bạn trẻ lại “rủ rê” nhau đi xem “Tử chiến trên không” - bộ phim lấy cảm hứng từ những vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam sau năm 1975, khi không tặc hoành hành trên các chuyến bay hòng chiếm quyền điều khiển buồng lái, uy hiếp phi công chuyển hướng bay sang nước ngoài. Không có những trường đoạn hùng tráng như “Mưa đỏ”, nhưng “Tử chiến trên không” lại hấp dẫn ở kịch tính, sự chân thực và thông điệp sâu sắc về lòng dũng cảm trong thời bình.

Nguyễn Phúc An chia sẻ thêm, các bộ phim lấy chủ đề lịch sử gần đây đã biết cách “kéo gần” câu chuyện quá khứ đến người xem hiện đại bằng ngôn ngữ điện ảnh sinh động, kết hợp yếu tố nhân văn và cảm xúc cá nhân. Thay vì những thước phim thuần tư liệu, các đạo diễn đã khéo léo kể những câu chuyện về con người, về tình đồng đội, tình yêu, nỗi mất mát, niềm tin và hy vọng. Chính điều đó khiến các bạn trẻ dễ đồng cảm hơn. Đồng thời, việc giới trẻ cởi mở với dòng phim về lịch sử cho thấy nếu được đầu tư nghiêm túc, những tác phẩm về chủ đề này vẫn thu hút được các bạn trẻ quan tâm, đón nhận.