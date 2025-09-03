  • Huế ngày nay Online
Nhiều người trẻ chọn sống chậm

HNN - Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, nhiều người trẻ ở Huế đang tự mở cho mình những khoảng lặng riêng. Họ tìm về những thú vui giản dị như thưởng trà, vẽ tranh, viết thư tay, trồng cây hay chỉ đơn giản là ngồi bên bờ sông Hương lặng ngắm hoàng hôn. Một phong cách sống tỉnh thức, nhẹ nhàng mà sâu lắng đang âm thầm lan tỏa trong giới trẻ nơi đây.

Trở về với chính mình

Chiều muộn, bên thảm cỏ xanh cạnh đường Lê Lợi, một nhóm bạn trẻ ngồi quây quần quanh chiếc bàn gỗ nhỏ. Trên bàn là vài chiếc tách gốm, bình trà sen thơm ngát, vài quyển sách, một khay màu nước và những trang vẽ dở dang. Họ trò chuyện nhỏ nhẹ, nhâm nhi chén trà, thỉnh thoảng lặng yên ngắm ánh hoàng hôn đang nhuộm tím mặt nước sông Hương.

Đó là khung cảnh quen thuộc của những “buổi chiều chậm” mà Nguyễn Hoàng Linh, sinh viên năm ba ngành Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học Huế duy trì cùng bạn bè suốt nửa năm qua. Sau thời gian dài quay cuồng với học hành, làm thêm và mạng xã hội, Linh cảm thấy kiệt sức. “Mỗi người đều có những “cơn mỏi” mà không gọi thành tên được. Mình không muốn cứ tiếp tục trôi như thế nên chọn dừng lại một chút”, Linh chia sẻ.

Từ khi quyết định sống chậm lại, Linh bắt đầu ăn chay vài ngày mỗi tuần, tập ngồi thiền vào mỗi sáng và viết nhật ký tay thay vì dùng điện thoại. Những thay đổi nhỏ lại  giúp cô gái trẻ cảm thấy được chữa lành và gần gũi với chính mình. Linh nói: “Mình không cần phải trốn đi đâu xa. Huế yên bình lắm, chỉ cần mở lòng ra là thấy mình được ủi an rồi”.

Không chỉ là những buổi picnic nhẹ nhàng bên sông Hương, nhiều người trẻ Huế đang lan tỏa một lối sống “Zen” - lối sống tối giản, tỉnh thức và kết nối với nội tâm thông qua nhiều hình thức. Từ những buổi thiền trà tại không gian yên tĩnh, đến workshop làm gốm, vẽ tranh, thư pháp hay các lớp học sống xanh, sống tối giản… tất cả đều hướng đến việc giúp người trẻ trở về với chính mình.

Lê Khánh Ngọc, người sáng lập workshop thủ công và thư giãn “Gieo hạ - Gửi nắng cho em” cho biết, cô bắt đầu tổ chức các buổi vẽ, trồng cây sen đá, gây quỹ từ thiện… ban đầu chỉ với vài người bạn thân. Không ngờ, sau mỗi buổi, lại có thêm nhiều bạn trẻ tìm đến, mong được trải nghiệm một điều gì đó “nhẹ nhàng và thật”.

“Các bạn trẻ bây giờ sống rất nhanh, tiếp xúc nhiều với công nghệ nên càng mong có sự kết nối thực sự, những trải nghiệm chạm vào cảm xúc. Họ đến không phải để học vẽ hay trồng cây, mà đơn giản chỉ để được thở chậm, được lắng nghe bản thân, được cầm nắm thứ gì đó thật trong tay”, Ngọc nói.

Ngọc cũng nhận thấy một xu hướng đáng quý ở thế hệ Gen Z Huế: Không chỉ hướng nội, mà còn rất sâu sắc và có xu hướng sống có trách nhiệm. Nhiều bạn trẻ chọn ăn chay, tái sử dụng đồ cũ, theo đuổi lối sống không rác thải, mang theo bình nước cá nhân, vải bọc thực phẩm, thậm chí tự làm xà phòng để hạn chế rác nhựa. Đây không phải là trào lưu, mà là một sự chuyển mình nhẹ nhàng trong nhận thức.

Sống sâu, sống đẹp

Không ồn ào, không phô trương, những người trẻ chọn sống chậm ở Huế âm thầm giữ gìn cho mình một nhịp sống riêng “vừa vặn với tâm hồn”. Với họ, đi bộ chậm bên bờ sông Hương vào buổi sáng sớm, dành một tiếng để viết thư tay cho chính mình, hay đơn giản là dọn dẹp không gian sống sạch sẽ, cũng là một cách thiền.

Trần Hải Đăng, 26 tuổi, quê ở Quảng Ngãi, hiện làm công việc sáng tạo nội dung cho một công ty truyền thông tại Huế, chia sẻ rằng sống chậm không phải là trốn tránh mà là để sống sâu hơn, ý nghĩa hơn. “Mình từng nghĩ phải đi thật xa, làm thật nhiều thứ mới gọi là sống. Nhưng rồi có lúc mình dừng lại và thấy chỉ cần chăm sóc một cái cây cũng khiến mình vui”, Đăng tâm sự.

Đăng hiện theo đuổi lối sống tối giản: chỉ mua những gì thật sự cần thiết, ưu tiên thời gian cho gia đình và  bạn bè, hạn chế dùng mạng xã hội và thường xuyên thực hiện những buổi “đi dạo không mục đích”. Anh cho rằng, sống chậm là cách để giữ cân bằng và không bị cuốn theo những áp lực vô hình của cuộc sống hiện đại.

“Huế cho mình một cảnh quan lý tưởng để sống chậm. Thành phố này không quá ồn ào, thiên nhiên dịu dàng, con người cũng trầm lắng. Có lẽ vì thế mà mình cũng cảm thấy yêu mảnh đất và muốn gắn bó với nơi này hơn”, Đăng nói.

Bài, ảnh: Hải Băng
