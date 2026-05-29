Bảo hiểm hưu trí bổ sung: Thêm điểm tựa cho người lao động

Người dân đón nhận, tìm hiểu thông tin về bảo hiểm hưu trí bổ sung

Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, hiện cả nước có 3,4 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp với nhiều mức khác nhau. Trong đó, có hơn 1,347 triệu người hưởng mức từ 3 đến dưới 6 triệu đồng/tháng; gần 419.400 người hưởng dưới 2,34 triệu đồng/tháng và hơn 144.850 người hưởng từ 2,34 đến dưới 3 triệu đồng/tháng.

Đối với nhiều người, mức lương hưu trên vẫn chưa thực sự bảo đảm cuộc sống ổn định khi tuổi già, bởi thực tế chỉ đủ trang trải sinh hoạt cơ bản, trong khi các khoản chi cho thuốc men, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt… hàng ngày lại tăng, khiến không ít người sau khi nghỉ hưu vẫn phải tiếp tục lao động để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Chị Nguyễn Thanh Liên (40 tuổi, phường Phú Xuân) cho biết, điều chị quan tâm nhất hiện nay không chỉ là thu nhập trước mắt mà còn là cuộc sống khi về già. “Tôi làm lữ hành, thu nhập hiện tại thì ổn nhưng sau này về hưu sẽ thế nào tôi cũng chưa chắc. Nếu có thêm một khoản tích lũy riêng thì vẫn yên tâm hơn, giúp bản thân chủ động hơn khi về già”, chị Liên chia sẻ.

Những thực tế trên cũng là lý do BHHT bổ sung được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh tích lũy dài hạn hiệu quả. Thay vì trông chờ hoàn toàn vào lương hưu từ BHXH bắt buộc, người lao động có thể chủ động tạo thêm nguồn tài chính cho tương lai ngay từ khi còn trẻ và còn khả năng lao động.

Theo đó, từ ngày 10/5/2026, người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc có thể tham gia BHHT bổ sung trên cơ sở tự nguyện thông qua doanh nghiệp hoặc trực tiếp với công ty quản lý quỹ. “Đây không phải là chế độ thay thế lương hưu từ BHXH mà là một “tầng” an sinh mới, giúp người lao động có thêm nguồn thu nhập khi nghỉ hưu”, bà Bùi Thị Thu Lý - Phó Giám đốc BHXH TP. Huế cho hay.

Theo bà Thu Lý, điểm đáng chú ý của chính sách này là tính linh hoạt và tự nguyện. Người tham gia sẽ có tài khoản hưu trí cá nhân riêng, ghi nhận toàn bộ phần đóng góp, kết quả đầu tư và các chi phí liên quan. Nguồn đóng góp không chỉ đến từ người lao động mà còn có thể từ phía doanh nghiệp, tùy theo thỏa thuận giữa hai bên. Điều này mở ra cơ hội để doanh nghiệp xây dựng thêm chính sách phúc lợi cho người lao động.

Không chỉ người lao động, nhiều doanh nghiệp ở Huế cũng bắt đầu quan tâm đến chính sách này như một giải pháp giữ chân lao động khi mà việc có thêm chế độ phúc lợi dài hạn được xem là một lợi thế đáng kể. Một điểm tiến bộ khác của chính sách này là cơ chế đầu tư và quản lý quỹ được quy định khá chặt chẽ. Quỹ được phép đầu tư vào trái phiếu Chính phủ, chứng khoán niêm yết, chứng chỉ quỹ đầu tư… nhằm vừa bảo đảm an toàn, vừa nâng cao hiệu quả sinh lời trong dài hạn. Đồng thời, cơ quan quản lý tăng cường giám sát thông qua cơ chế báo cáo, công bố thông tin và kiểm tra định kỳ.

Về phía người lao động, khi tham gia sẽ có nhiều lựa chọn trong việc nhận chi trả. Khi đủ điều kiện nghỉ hưu, họ có thể nhận định kỳ hàng tháng hoặc nhận toàn bộ một lần. Tuy nhiên, hình thức nhận định kỳ để duy trì nguồn thu ổn định lâu dài sau nghỉ hưu vẫn là phương án nên ưu tiên hàng đầu.

Đáng chú ý, BHHT bổ sung không mang tính bắt buộc và doanh nghiệp cũng không được dùng việc tham gia bảo hiểm làm điều kiện tuyển dụng, ký hợp đồng hay đánh giá nhân sự. Quy định này nhằm bảo đảm quyền tự nguyện và tránh tình trạng gây áp lực cho người lao động.

“Thay vì chỉ tập trung cho nhu cầu hiện tại, từ BHHT bổ sung, người lao động sẽ có xu hướng nghĩ nhiều hơn đến tương lai của chính mình sau khi rời thị trường lao động. Đây không chỉ là sự chuẩn bị cần thiết mà còn là một cách đầu tư cho sự an tâm của chính mỗi gia đình”, bà Bùi Thị Thu Lý chia sẻ.