Làm việc từ tâm

Anh Phạm Viết Long lan tỏa những giá trị nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Ảnh: NVCC

“Từng trải qua khó khăn nên tôi hiểu cảm giác của những người thiếu thốn. Giúp được ai đó vượt qua nghịch cảnh, tôi thấy như mình đang san sẻ những gì bản thân từng thiếu”, anh Long chia sẻ.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh Long là Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Thuận Lộc, phụ trách công tác vận động nguồn lực cho Hội. Với anh, hoạt động nhân đạo không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì vậy, dù là cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai, hỗ trợ các hộ nghèo có người qua đời hay vận động quà Tết cho người khó khăn, anh luôn có mặt kịp thời để sẻ chia, kết nối các nguồn lực giúp đỡ người dân.

Dấu ấn nổi bật của anh là những hoạt động trong giai đoạn dịch COVID-19. Năm 2021, anh phát động hai đợt nấu hàng trăm suất ăn gửi vào TP. Hồ Chí Minh với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng; vận động 500 suất gạo hỗ trợ người dân khó khăn và giúp 4 hộ nghèo lo hậu sự với tổng kinh phí khoảng 220 triệu đồng.

Những hoạt động nhân đạo ấy được duy trì liên tục trong các năm sau. Năm 2022, anh vận động 400 suất quà Tết, hỗ trợ 5 gia đình có hoàn cảnh khó khăn có người qua đời và kết nối kiều bào ủng hộ 1.000 USD cho đồng bào vùng bão lũ. Năm 2023, anh vận động 450 suất quà, đồng thời hỗ trợ 380 bệnh nhân nghèo điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế với tổng trị giá khoảng 260 triệu đồng. Năm 2024, tiếp tục vận động 500 suất quà Tết, 200 phần quà cho bệnh nhi và quyên góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía bắc bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Năm 2025, anh duy trì mô hình “Tết Nhân ái”, vận động 200 suất gạo trao đến các hộ nghèo.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, anh Long cùng tập thể Hội Chữ thập đỏ phường Thuận Lộc đã vận động hơn 700 triệu đồng cùng hàng nghìn suất quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh công tác cứu trợ, anh còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện, chăm lo các địa chỉ nhân đạo và hỗ trợ những người yếu thế trong cộng đồng.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, anh Phạm Viết Long được phân công làm Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 5, phường Phú Xuân. Trên cương vị mới, anh tiếp tục duy trì và phát huy các phong trào nhân đạo như vận động hiến máu tình nguyện, cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ hộ nghèo, xây dựng và sửa chữa nhà tình thương, kết nối giúp đỡ các địa chỉ nhân đạo.

Với những đóng góp bền bỉ, anh Long được giới thiệu là gương mặt tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025 - 2030.

Nói về mình, anh chỉ khiêm tốn: “Điều khiến tôi vui nhất là thấy người khác bớt đi một phần khó khăn”. Sự chân thành và tinh thần làm việc từ tâm ấy đã giúp anh trở thành một trong những hạt nhân tích cực của phong trào nhân đạo ở cơ sở, góp phần lan tỏa những giá trị nhân ái và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.