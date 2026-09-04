Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Nepal khắc phục hậu quả lũ quét và sạt lở

Một khu vực bị lũ quét tàn phá tại Kathmandu, Nepal. Ảnh: ANI/TTXVN

Trước đó, ngày 27/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi Tổng thống Nepal Ram Chandra Paudel; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng có điện thăm hỏi gửi Thủ tướng Nepal Balendra Shah; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện thăm hỏi tới Chủ tịch Hạ viện Nepal Dol Prasad Aryal.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal.

Thảm họa lũ quét và sạt lở đất xảy ra ngày 26/8 sau khi một khối băng và đá lớn vỡ ra từ sườn phía Bắc núi Langtang Lirung của Nepal, kéo theo lượng lớn đất đá tràn xuống thung lũng, gây lũ và sạt lở trên diện rộng. Nhiều huyện miền núi bị ảnh hưởng nghiêm trọng, với đường sá, cầu và các đập thủy điện bị phá hủy.

Theo Cơ quan Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai Nepal, tính đến 20h00 tối 4/9, theo giờ Việt Nam, nước này ghi nhận ít nhất 1.287 người thiệt mạng và 5.083 người mất tích do thảm họa lũ quét và sạt lở.

Trận lũ lụt đã gây thiệt hại khổng lồ về tài sản, nhà cửa và cơ sở hạ tầng với tổng giá trị ước tính lên tới ít nhất 387,5 tỷ rupee Nepal (tương đương 2,56 tỷ USD)./.