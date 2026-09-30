Gần 7.000 cơ hội việc làm dành cho người lao động

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội việc làm thành phố Huế năm 2026.

Tại ngày hội, gần 7.000 vị trí việc làm và 5.000 chỉ tiêu tuyển sinh được giới thiệu, tạo điều kiện để người lao động, học sinh, sinh viên trực tiếp tiếp cận thông tin tuyển dụng, học nghề và trao đổi với các đơn vị sử dụng lao động. Các vị trí tuyển dụng tập trung ở nhiều ngành nghề, phục vụ nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp từ nay đến cuối năm.

Từ năm 2025 đến hết 9 tháng đầu năm 2026, toàn thành phố đã kết nối, giải quyết việc làm cho 34.037 lao động, trong đó có 4.137 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Riêng năm 2026, thành phố cấp mới 41 dự án với tổng vốn đăng ký 24.519 tỷ đồng. Trong 8 tháng, có 731 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký hơn 9.711 tỷ đồng, tăng 5,2% về số lượng và 25,5% về vốn so với cùng kỳ. Nhiều dự án lớn hoàn thành, đi vào hoạt động đang mở thêm nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn.

Người lao động tìm hiểu thông tin tuyển dụng tại các gian hàng trong ngày hội việc làm thành phố Huế năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác kết nối cung - cầu lao động. Đồng thời cho rằng, việc chia sẻ thông tin cung - cầu ở một số nơi vẫn chưa thường xuyên, phối hợp giữa cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo chưa thật chặt chẽ, chất lượng nguồn lao động chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các thị trường có thu nhập cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đào tạo các ngành kỹ thuật, công nghệ cao và tăng cường dự báo nhu cầu sử dụng lao động để chủ động chuẩn bị nhân lực cho các dự án lớn trong thời gian tới.