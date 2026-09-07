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Tập trung đối thoại, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động

HNN.VN - Chiều 7/9, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ tư, khóa XVI (mở rộng), tập trung thảo luận các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030.

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 Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Huế chúc mừng ông Trần Quang Vinh, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố, được trao Huân chương Lao động hạng Ba.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận 11 kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2026-2030 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố Huế. Một trong những khâu đột phá là thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, nhất là trong tuyên truyền, tập hợp, quản lý và phục vụ đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Cùng với đó, tổ chức công đoàn tập trung đầu tư nguồn lực phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cấp cơ sở tại doanh nghiệp ngoài Nhà nước và khu vực lao động phi chính thức; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc.

Liên đoàn Lao động thành phố tặng dụng cụ học tập cho con đoàn viên, người lao động. 

Hội nghị cũng thảo luận các kế hoạch về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và nữ công; xây dựng nguồn tài chính; tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và chăm lo xây dựng gia đình đoàn viên.

Hội nghị đã giới thiệu bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế, tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dịp này, LĐLĐ thành phố tổ chức lễ trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước tặng ông Trần Quang Vinh, nguyên Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Huế.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Công đoànHuếngười lao độngnhân sự
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