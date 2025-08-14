Hướng dương đón nắng

Những món quà tiếp sức cho các em nhỏ đến trường

Đó không chỉ là tấm lòng sẻ chia, bao bọc của những người mẹ hội viên đối với những em nhỏ mồ côi mà còn góp phần vun trồng để những “cây hướng dương” tiếp tục đón nắng; để con đường đến trường của các em vẫn luôn rộng mở...

Yêu thương bằng hành động cụ thể

Cháu Trần Phạm Hoàng Yến (sinh năm 2011) ở đường Đào Duy Anh, phường Phú Xuân, mồ côi cả cha và mẹ. Yến đang sống cùng với cô ruột, gia đình cũng chẳng khá giả. Dẫu biết thật khó để làm vơi được nỗi mất mát của một đứa trẻ khi thiếu vắng sự yêu thương, bao bọc của cả cha lẫn mẹ, song sự đùm bọc của người thân và cả những người mẹ đỡ đầu chắc chắn phần nào bù đắp cho những thiệt thòi đó của Yến.

Chị Huỳnh Thị Bé, Chi hội trưởng Chi hội 10 Thuận Lộc, phường Phú Xuân chia sẻ: Chị em phụ nữ chúng tôi yêu thương các cháu không chỉ bằng lời nói, sự quan tâm, động viên mà bằng hành động, bằng những thứ vật chất thiết yếu. Ngoài số tiền hội viên đóng góp, xây dựng quỹ để hỗ trợ hàng tháng cho các cháu mồ côi, chúng tôi còn tận dụng tất cả những mối quan hệ để kết nối, kêu gọi những nhà hảo tâm hỗ trợ cho các cháu những vật dụng cần thiết trong học tập, cuộc sống... Mỗi nghìn chị em hội viên gom góp sẽ giúp người thân của các cháu bớt đi một chút gánh nặng về “cơm áo gạo tiền”.

Lê Thị Thu Thảo, học sinh Trường THPT Vinh Xuân (xã Phú Vinh) có thể tiếp tục đến trường mà không phải nghỉ học giữa chừng cũng chính nhờ những người mẹ đỡ đầu đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua. Bởi sau khi mẹ ruột mất, Thảo ở với bà ngoại, ngoại lại già yếu nên không thể lo cho Thảo đi học tiếp. “Mỗi ngày, em luôn tự nhủ với bản thân sẽ không ngừng nỗ lực và cố gắng, không chỉ vì tương lai của em sau này mà để không phụ lòng những yêu thương, bao bọc mà những người mẹ đỡ đầu đã dành cho em. Không những được nhận hỗ trợ kinh phí để em có thể đến trường mà em luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ những người mẹ đỡ đầu là các dì, các cô...”, Thảo bộc bạch.

Bố mẹ không được như những người bình thường khác, nhà đông anh em nhưng em Nguyễn Hữu Lân, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Huế luôn quyết chí vươn lên. Chẳng được bố mẹ nuôi ăn học, Lân đành tự mình lăn lộn để kiếm tiền trang trải các chi phí học tập. Thương cho hoàn cảnh của Lân, để con đường học tập của em bớt phần nào khó nhọc, HVPN Chi hội 6 - Tây Lộc, phường Phú Xuân đã vận động chị em hội viên và mạnh thường quân đỡ đầu, hỗ trợ Lân 6 triệu đồng/năm, để em có thêm kinh phí học tập.

Cùng chung tay giúp đỡ

Không dừng lại ở những người mẹ là HVPN các địa phương mà chương trình “Mẹ đỡ đầu” thực sự đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo từ các ban, ngành địa phương và sự ủng hộ của nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân luôn đồng hành cùng các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ở nhiều địa phương, các em không chỉ được đỡ đầu đến hết 18 tuổi mà còn được tiếp sức nếu các em có khả năng học lên đại học, cao đẳng...

Có những em nhỏ được những người mẹ hội viên có kinh tế khá giả, những mạnh thường quân nhận đỡ đầu, cưu mang, nhưng cũng có hàng trăm em nhỏ được những hội viên chung tay, góp sức từ những đồng tiền “chắt bóp” trong chi tiêu hàng ngày. Có nhiều cách khác nhau để các cấp, hội phụ nữ cưu mang, sẻ chia đối với các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn..., nhưng chắc chắn rằng tất cả đều có chung một mục đích đó là mang yêu thương đến với các em; giúp các em không phải bỏ học giữa chừng vì cuộc sống quá khó khăn.

Khi những “gốc hướng dương” tiếp tục được tưới tắm, chăm sóc thì sẽ đón nắng mà vươn lên. Những em nhỏ kém may mắn trong cuộc sống cũng vậy, chính sự hỗ trợ, cưu mang kịp thời của những người mẹ đỡ đầu đã giúp các em có thể tạm quẳng gánh lo, những nỗi tủi hờn để đến trường cùng các bạn đồng trang lứa. Bởi con đường tìm kiếm tri thức là điều quan trọng để xây dựng một nền tảng vững chắc, giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn.

Bà Trần Thị Kim Loan, TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN thành phố chia sẻ: Sau hơn 3 năm triển khai, có 872 trẻ đã được các cấp, hội phụ nữ nhận đỡ đầu. Không chỉ hỗ trợ kinh phí để các em tiếp tục được học tập mà các cấp hội luôn quan tâm, giúp đỡ, động viên về mặt tinh thần để các em ổn định tâm lý, không ngừng nỗ lực vươn lên, chăm ngoan, học giỏi. Nhiều em đã đạt nhiều thành tích học tập xuất sắc; có 25% số em có học lực từ khá lên giỏi, 44% số em có học lực từ trung bình lên khá và có nhiều em đoạt giải trong kỳ thi cấp thành phố...