Rạng rỡ sắc xuân cùng “Một bức tranh - Nhiều hy vọng”

HNN.VN - Chiều 4/1, tại sảnh tầng 1 Trung tâm Ung bướu (Bệnh viện Trung ương Huế), chương trình tình nguyện mang tên “Rạng rỡ sắc xuân” đã được tổ chức, mang đến không khí ấm áp, sẻ chia cho các bệnh nhân đang điều trị tại khoa Ung bướu và các bệnh nhi khoa Xạ nhi. Đây là hoạt động thiện nguyện do dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” phối hợp Hội Doanh nhân nữ thành phố thực hiện.

Chương trình là sự động viên, cổ vũ dành cho bệnh nhân khoa Ung bướu và bệnh nhi khoa Xạ nhi 

Xuất phát từ Đà Nẵng, dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” được hình thành với mong muốn đồng hành cùng các bệnh nhân ung bướu và bệnh nhi trong hành trình điều trị đầy thử thách. Trong những năm qua, dự án đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa tại khoa Ung bướu và khoa Xạ nhi của Bệnh viện Trung ương Huế, để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng bệnh nhân và người nhà. “Rạng rỡ Sắc xuân” là buổi chiều Chủ nhật tình nguyện thứ 65 của dự án, đồng thời cũng là chương trình khép lại chuỗi hoạt động thiện nguyện năm 2025 và mở đầu cho hành trình sẻ chia mới trong năm 2026.

Dịp này, Hội Doanh nhân trẻ thành phố đã trao tặng 200 phần quà ý nghĩa đến các bệnh nhi và bệnh nhân đang điều trị, như một lời động viên tinh thần để mọi người thêm vững tin trong hành trình chống chọi với bệnh tật.

Các người mẫu nhí hát tặng bệnh nhân 

Chia sẻ về động lực tham gia dự án, các tình nguyện viên cho biết: Dự án “Một bức tranh - Nhiều hy vọng” tiếp tục hướng đến việc lan tỏa tinh thần nhân ái, đồng hành lâu dài cùng các bệnh nhân, để mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ là sự giúp đỡ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần bền bỉ, thắp lên niềm tin và hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.

Phạm Phước Châu
