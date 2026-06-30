Lãnh đạo Venezuela cảm ơn sự hỗ trợ và tình đoàn kết của Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Yvan Gil Pinto đón Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ và Đoàn công tác Việt Nam tại sân bay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela cung cấp)

Phát biểu trước báo giới, bà Rodriguez khẳng định, Chính phủ và nhân dân Venezuela đánh giá cao việc Việt Nam đã cử một phái đoàn gồm 124 nhân viên cứu hộ, qua đó góp phần tăng cường đáng kể hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ. Theo Quyền Tổng thống Rodriguez, Việt Nam là một trong 30 quốc gia đã cử đội cứu hộ đến Venezuela để thực hiện các công tác cứu nạn.

★ Trưa 29/6 (giờ địa phương), chuyên cơ chở đoàn Việt Nam tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Maiquetia, bang La Guaira, Venezuela. Đón đoàn tại sân bay, Bộ trưởng Ngoại giao Venezuela Yvan Gil Pinto nhấn mạnh: “Từ đáy lòng, chúng tôi xin gửi tới Việt Nam lời cảm ơn chân thành nhất. Thay mặt Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Chính phủ và nhân dân Venezuela, tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đặc biệt tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lời cảm ơn chân thành và sâu sắc”.

Bộ trưởng Pinto khẳng định, sự hiện diện của các chiến sĩ thuộc các lực lượng vũ trang Việt Nam tham gia cứu hộ, khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela là minh chứng sống động của tình hữu nghị truyền thống và Đối tác toàn diện Venezuela-Việt Nam.

Đến thăm đoàn Việt Nam ngay sau khi ổn định cơ sở vật chất để triển khai nhiệm vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, Đại tướng Gustavo Lopez bày tỏ tri ân sâu sắc trước nghĩa cử của các lực lượng vũ trang Việt Nam; tin tưởng quan hệ hữu nghị, Đối tác toàn diện giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước nói riêng sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

★ Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez thông báo số người thiệt mạng do 2 trận động đất xảy ra liên tiếp tại Venezuela hôm 24/6 tăng lên 1.719 người, 5.034 người bị thương và 15.866 người bị ảnh hưởng.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Mỹ cam kết viện trợ hơn 300 triệu USD giúp Venezuela khắc phục hậu quả động đất, tăng so với cam kết 150 triệu USD trước đó. Khoản viện trợ này sẽ cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp, hỗ trợ lương thực, nước uống và vệ sinh, nơi trú ẩn, bảo vệ và hậu cần. Ngoài ra, Mỹ đã triển khai 4 đội tìm kiếm và cứu nạn đến Venezuela, bao gồm hơn 300 nhân viên phản ứng nhanh và gần 20 chó nghiệp vụ.

https://nhandan.vn/lanh-dao-venezuela-cam-on-su-ho-tro-va-tinh-doan-ket-cua-viet-nam-post972616.html