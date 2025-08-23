Hành trình vươn xa của lao động Huế

Lao động làm các thủ tục học nghề, xuất khẩu lao động. Ảnh: Hoài Thương

Chỉ đến lúc ấy tôi mới hiểu vì sao anh tổ chức tiệc mừng lớn đến vậy. Con anh được làm việc tại một thị trường lao động uy tín, thu nhập ổn định và chính sách minh bạch như Hàn Quốc là điều không dễ dàng. Những năm gần đây, chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc (gọi tắt là chương trình EPS) ngày càng được nhiều người lao động lựa chọn. Nhưng để được đi, phải vượt qua một hành trình dài, gian nan.

Trước khi chính thức dự tuyển, người lao động phải trải qua khóa đào tạo 3 tháng, bao gồm 300 tiết học tiếng Hàn và 120 giờ đào tạo nghề. Sau đó, phải qua được kỳ thi năng lực tiếng Hàn - nổi tiếng khắt khe. Phòng thi được giám sát nghiêm ngặt bằng hệ thống camera kết nối trực tiếp với phía Hàn Quốc. Chỉ cần phát hiện gian lận, thí sinh sẽ bị hủy kết quả và cấm thi trong vòng 4 năm. Nếu vượt qua, người lao động tiếp tục phải tham gia kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực. Hồ sơ sẽ được chuyển sang Hàn Quốc và các doanh nghiệp sẽ lựa chọn ứng viên hoàn toàn không có sự can thiệp.

Chính bởi tính minh bạch, nghiêm túc và cơ hội đổi đời mà chương trình EPS thu hút đông đảo người lao động tham gia. Chi phí xuất cảnh thấp hơn rất nhiều so với các hình thức xuất khẩu lao động khác. Đặc biệt, chương trình được ký kết trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc, không qua trung gian nên người lao động không bị gánh nặng vay nợ.

Mức thu nhập tại Hàn Quốc khá hấp dẫn khi lao động sẽ nhận trung bình cũng hơn 2 triệu won/tháng (tương đương khoảng 38 triệu đồng); chưa kể tiền làm thêm và phụ cấp. Nhiều doanh nghiệp tiết lộ, không quá khó để một lao động ở Huế có tay nghề, chăm chỉ có mức thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/người/tháng. Hơn nữa, họ được làm việc trong các nhà máy, xưởng sản xuất với các quy trình nghiêm ngặt, giờ giấc rõ ràng, có chế độ bảo hiểm đầy đủ và không lo bị nợ lương.

Trước năm 2022, lao động Huế muốn học tiếng Hàn để đi theo chương trình EPS thường phải đến các thành phố lớn để ôn luyện, khá tốn kém thời gian và chi phí nên nhiều người bỏ cuộc. Hiện nay, Huế đã có Trung tâm đào tạo tiếng Hàn phục vụ cho chương trình EPS. Ông Nguyễn Duy Thông - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu việc làm TP. Huế cho biết: Năm nay, có đến trên 320 người đăng ký dự thi tiếng Hàn, tăng hơn 100 người so với năm ngoái. Đã có 28 người trúng tuyển và đang hoàn thiện hồ sơ để chuẩn bị đi Hàn. Điều đó cho thấy chất lượng nguồn lao động của Huế đang được đánh giá khá tốt trên thị trường lao động ngoài nước. Chương trình EPS hiện đang tuyển lao động ở 5 nhóm ngành: sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp, ngư nghiệp và đóng tàu. Người lao động cần chuẩn bị tốt về ngôn ngữ, tay nghề và sức khỏe để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao từ phía Hàn Quốc.

Đáng lo ngại là tình trạng lao động Việt Nam bỏ trốn, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Điều này khiến chương trình EPS ngày càng siết chặt điều kiện tuyển chọn. Ứng viên phải ký cam kết không bỏ trốn, tuân thủ nghiêm luật pháp nước sở tại. Anh Phan Dũng - từng có 10 năm làm việc tại Hàn Quốc, nay đã về quê lập nghiệp - chia sẻ: “Nhiều bạn sang Hàn rồi lại "nhảy việc" để tìm chỗ có chế độ tốt hơn. Đó là hành động cực kỳ rủi ro. Tôi từng chứng kiến nhiều người bị trục xuất, cấm quay lại. Mất trắng công sức và ảnh hưởng cả cộng đồng người Việt tại Hàn”.

Dẫu hành trình không đơn giản, nhưng phần thưởng hoàn toàn xứng đáng nếu người lao động có quyết tâm và chuẩn bị kỹ lưỡng. Câu chuyện của người anh tôi - mở tiệc mừng con lên đường là minh chứng rõ ràng cho giấc mơ vươn xa. Anh nói trong niềm tự hào: Dẫu có gian nan nhưng miễn là con thật sự nỗ lực, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nước sở tại chắc chắn sẽ có thu nhập và nghề nghiệp ổn định khi về nước.