Có thể sử dụng số căn cước công dân đăng nhập ứng dụng VssID

Đây là một trong những tính năng mới được BHXH Việt Nam bổ sung trên ứng dụng VssID-BHXH số. Ứng dụng này đang được nhiều người lao động sử dụng bởi những tính năng thiết thực liên quan đến BHXH, BHYT.

Khám bệnh không cần thẻ BHYT giấy: Bước tiến trong chuyển đổi số y tế Hướng dẫn cài đặt, sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID, VNeID

Với phiên bản cập nhật gần đây nhất (ngày 11/8/2025), BHXH Việt Nam đã nâng cấp, bổ sung thêm 2 tính năng quan trọng cho ứng dụng VssID. Theo đó, phiên bản mới cho phép người tham gia BHXH, BHYT được sử dụng số định danh cá nhân để đăng nhập thay cho mã số BHXH.

 Đăng nhập VssID bằng mã số căn cước công dân từ tháng 8/2025.

Đồng thời, ứng dụng VssID phiên bản mới cũng đã cập nhật thông tin địa chỉ theo địa bàn hành chính mới, tương ứng với 34 tỉnh, thành phố và mô hình chính quyền địa phương hai cấp (không còn cấp huyện). Đây cũng là tính năng mới nhằm đảm bảo thực hiện việc sử dụng số định danh cá nhân/Căn cước công dân thay thế mã số BHXH và bộ mã quản lý, được thực hiện từ ngày 1/8/2025.

VssID là ứng dụng dịch vụ thông tin trên nền tảng thiết bị di động chính thức của BHXH Việt Nam, nhằm phục vụ mục đích thiết lập kênh giao tiếp, tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch với cơ quan BHXH thông qua môi trường di động một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng.

Ứng dụng này và thông tin của cá nhân trên ứng dụng là một hình thức thay thế và có giá trị tương đương cho thẻ BHYT, thông báo quá trình đóng BHXH trong thực hiện các giao dịch.

Ngoài ra, VssID cũng cung cấp tính năng hỗ trợ chăm sóc khách hàng qua nhiều hình thức tiên tiến, hiện đại như gọi điện, nhắn tin SMS/email, trao đổi thông điệp trực tiếp (chat) trong app, thông báo/cảnh báo các thông tin liên quan tới chính sách BHYT, BHXH, BHTN. Người dùng cũng có thể tra cứu trên VssID các thông tin về cơ quan BHXH; mã số BHXH; cơ sở khám chữa bệnh BHYT; đơn vị tham gia BHXH; điểm thu, đại lý thu.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam có thông báo sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) từ ngày 1/8/2025. Điều này đồng nghĩa với việc mã số định danh/căn cước công dân sẽ là mã số bảo hiểm xã hội của công dân và cũng là mã số bảo hiểm y tế.

Theo baotintuc.vn
