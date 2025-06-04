  • Huế ngày nay Online
Fed phát tín hiệu xoay trục lãi suất

ClockThứ Bảy, 23/08/2025 15:14
Trong một phát biểu ngày 22/8 (giờ địa phương), Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), ông Jerome Powell cho biết có thể Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới, nhưng không phải vì bị Tổng thống Donald Trump ép, mà vì ngày càng nhiều rủi ro cho thị trường lao động.

 Trụ sở Fed tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Tờ USA Today dẫn lời ông Powell lưu ý rằng mặc dù lạm phát còn “hơi cao”, nhưng "mức cân bằng về rủi ro dường như đang thay đổi”. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, bang Wyoming, ông Powell nhấn mạnh: “Nhìn chung, mặc dù thị trường lao động dường như đang cân bằng, nhưng đó là kiểu cân bằng kỳ lạ mà nguyên nhân là cả cung lẫn cầu về lao động đều chậm thấy rõ. Tình huống bất thường này cho thấy có lẽ rủi ro cho thị trường việc làm tăng lên. Mà khi thực sự xảy ra, những rủi ro đó có thể xảy ra rất nhanh, phản ánh qua việc số người bị sa thải tăng vọt và tỉ lệ thất nghiệp tăng”.

Lãi suất cơ bản của Fed ảnh hưởng tới tiền lãi thẻ tín dụng, tiền vay mua nhà, xe hơi và những khoản vay khác. Các nhà đầu tư đã hoan nghênh triển vọng Fed giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra từ ngày 16 - 17/9 tới. Cuối phiên 22/8, chỉ số Dow Jones tăng 846,24 điểm, tương đương 1,89%, lên 45.631,74 điểm, vượt mức đóng cửa kỷ lục gần đây nhất vào ngày 4/12/2024. Chỉ số S&P 500 tăng 96,74 điểm, tương đương 1,52%, lên 6.466,91 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 396,22 điểm, tương đương 1,88%, lên 21.496,54 điểm.

Bài phát biểu ngày 22/8 ở Wyoming cho thấy ông Powell đã thay đổi quan điểm về lãi suất. Cuối tháng 7/2025, bất chấp thị trường việc làm tăng trưởng chậm lại, ông Powell tuyên bố giới chức Fed đang chủ yếu tập trung vào tỉ lệ thất nghiệp - hiện là 4,2% - chứ không quá chú ý mức tăng trưởng việc làm yếu.

Hội nghị của Fed ở Wyoming diễn ra giữa lúc chính quyền Tổng thống Trump đang cố gắng cải tổ hoàn toàn ngân hàng này. Trong tháng này, một thành viên của Hội đồng quản trị Fed từ chức. Ngày 22/8, ông Trump đe dọa sa thải thêm một người nữa vì nghi gian lận thế chấp vay mua nhà, trong khi bản thân ông Powell bị chính quyền Tổng thống Trump công kích liên tục vì không giảm lãi suất.

Theo baotintuc.vn
