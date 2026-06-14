Giữ lửa nghề, giữ chất Huế

Đặng Việt Trinh đi thực tế công trình

Đặng Việt Trinh hiện là chuyên gia truyền thông, đảm nhiệm vai trò quản lý truyền thông tại một tập đoàn lớn. Bên cạnh công việc chuyên môn, cô còn được biết đến là tác giả của nhiều bài bình luận, phân tích đăng tải trên VnExpress, Dân trí, Tuổi Trẻ...

Ít ai nghĩ rằng cô gái mang vẻ ngoài dịu dàng này lại đang đảm nhiệm công việc truyền thông cho các dự án và công trình quy mô lớn trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng…

Hành trình viết lách của Trinh bắt đầu từ rất sớm. Từ những năm học lớp 6, lớp 7, cô đã có những bài cộng tác đầu tiên ở tờ báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng. Niềm yêu thích với con chữ, sự quan tâm đến các vấn đề xã hội và thói quen quan sát cuộc sống đã theo cô suốt nhiều năm, những trang viết học trò ấy đã gieo mầm nền tảng cho hành trình đến với truyền thông chuyên nghiệp về sau.

Từ những năm tháng giảng đường, Đặng Việt Trinh được thầy cô và bạn bè tin tưởng bởi tinh thần trách nhiệm cùng sự nghiêm túc trong học tập. Nhiều năm đảm nhiệm vai trò lớp trưởng, cô tốt nghiệp với thành tích á khoa đầu ra toàn trường và ghi dấu bằng nhiều học bổng, giấy khen… Đằng sau những kết quả ấy là sự bền bỉ và tinh thần kỷ luật mà cô vẫn duy trì trong công việc cũng như cuộc sống đến tận hôm nay.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Đặng Việt Trinh cho biết cô đang đảm nhiệm vai trò quản lý truyền thông tại một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Công việc của cô không chỉ gắn với thương hiệu doanh nghiệp mà còn đồng hành cùng những dự án quy mô lớn từ giai đoạn triển khai, thi công cho đến khi đưa vào vận hành.

Từ hoạch định chiến lược truyền thông, triển khai các chiến dịch PR, quản trị quan hệ báo chí, tổ chức sự kiện đến xử lý khủng hoảng truyền thông, mỗi nhiệm vụ đều đòi hỏi sự nhạy bén, khả năng kết nối nhiều bên liên quan và tư duy chiến lược trong một lĩnh vực luôn vận động không ngừng. Với Trinh, truyền thông không đơn thuần là kể những câu chuyện đẹp về doanh nghiệp, mà còn là hành trình xây dựng niềm tin, bảo vệ uy tín thương hiệu và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của tổ chức.

“Mỗi ngày làm việc đều khá bận rộn và áp lực. Có những thời điểm, tôi gần như phải tăng tốc liên tục để ứng biến và xử lý các tình huống phát sinh. Đặc thù của nghề truyền thông là không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo kế hoạch. Một sự cố nhỏ cũng có thể kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết ngay lập tức, đòi hỏi người làm nghề phải luôn giữ được sự bình tĩnh, linh hoạt và khả năng thích ứng cao”, Trinh chia sẻ.

Cô gái 9X vẫn đam mê việc bếp núc và các khóa học về nhạc cụ

Để nỗ lực khẳng định, cống hiến, cô gái 9X phải nỗ lực, vượt qua nhiều giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất Trinh vẫn chọn giữ lại đó là tố chất của người con gái xứ Huế.

Duy trì một lối sống cân bằng và nhiều cảm xúc, Trinh chọn gìn giữ và chăm chút cho những giá trị thuộc về tính nữ truyền thống. Một trong số đó là những bữa cơm nhà nóng hổi, ngon lành. Căn bếp trở thành không gian chính để cô “nuôi dưỡng”, chăm sóc. Một bữa cơm với cô không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu mà còn là cách cô quan tâm đến những người xung quanh. Trinh tinh tế trong mỗi lần điều chỉnh hương vị, mức lượng thực phẩm phù hợp cho nhu cầu từng người thân, bạn bè.

Trinh kể: “Sinh ra ở vùng đất Cố đô Huế, tôi rất thích những món ăn dân dã. Sau này rời Huế đến sống ở TP. Hồ Chí Minh, làm việc trong môi trường áp lực cao nên quỹ thời gian dần trở nên hạn hẹp. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn sắp xếp để nấu cho người thương yêu những bữa cơm nhà tròn vị nhất”.

Trinh nói: “Tôi luôn nhiệt huyết, cháy hết mình trong công việc chuyên môn nhưng sâu xa, tôi vẫn là mẫu người phụ nữ của gia đình. Với tôi, khoảnh khắc được trở về nhà, được ở trong không gian riêng, sống đúng với những giá trị nữ tính vô cùng quý giá. Đó là cách tôi tự cân bằng để tiếp tục theo đuổi công việc, vun đắp cuộc sống và gìn giữ sự bình yên trong tâm hồn”.

Ngoài sở thích và biệt tài nấu ăn ngon, sau giờ tan làm, Trinh còn giữ cho mình thói quen cắm hoa, viết lách, tham gia các khóa học tìm hiểu về nhạc cụ như một cách để dung hòa, “chữa lành” một ngày dài đầy áp lực nơi phố phường bận rộn.