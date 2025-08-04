Tăng cường vai trò chủ động của công đoàn cơ sở

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Sơn Hà Huế tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, LĐLĐ thành phố Huế hiện trực tiếp quản lý 503 CĐCS với gần 54.000 đoàn viên. Mô hình tổ chức được tinh gọn theo hướng không còn cấp công đoàn huyện, ngành địa phương hay khu kinh tế; toàn bộ hoạt động nghiệp vụ được điều phối thống nhất qua một đầu mối là Ban Công tác công đoàn. Các CĐCS được tăng cường tính chủ động, linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ, nhất là tại các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong 7 tháng đầu năm, các CĐCS đã phối hợp hiệu quả với chuyên môn tổ chức chăm lo thiết thực cho đoàn viên, tiêu biểu như: Hỗ trợ hơn 2.300 lượt đoàn viên khó khăn, tổ chức hơn 150 “Bữa cơm Công đoàn”, phát động thi đua trong Tháng Công nhân, ký kết mới nhiều thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động.

Công đoàn Công ty SCAVI Huế tặng quà sinh nhật cho đoàn viên, người lao động

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí, nhân sự kiêm nhiệm và nhu cầu đào tạo kỹ năng CĐCS.

Thời gian tới, LĐLĐ thành phố xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS, đặc biệt trong đối thoại, thương lượng, chăm lo lợi ích thiết thân cho đoàn viên; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, đổi mới phương thức tập hợp, thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn.