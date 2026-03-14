Tạo hình từ đá bọt

Ông Quốc với niềm đam mê làm mô hình thu nhỏ

Đam mê

Trong căn xưởng nhỏ, bên chiếc đèn và góc làm việc đơn sơ, mỗi ngày, ông Quốc đều đặn tạo nên những sản phẩm phụ kiện vô cùng tỉ mỉ. Dù ở tuổi gần thất thập, đôi bàn tay của ông vẫn nhanh nhẹn và thuần thục. Chỉ trong thoáng chốc, đôi bàn tay ấy đã biến khối xi măng vô hồn thành hình dáng một chú sếu tinh xảo.

Vừa tạo đường rãnh của cánh trên thân sếu, ông Quốc vừa kể: “Hơn 30 năm trước, tôi rất đam mê các loại cây cảnh, bonsai. Thế nhưng lúc ấy, để tìm ra các loại phụ kiện như chim chóc, động vật, hình người hay nhà cửa, đền đài phù hợp cho bonsai lại khá khó khăn. Vì thế, tôi mày mò tự học cách làm các mô hình này rồi bén duyên với nghề lúc nào chẳng hay”.

Để cho ra đời những tác phẩm sống động, ngoài quan sát thực tế, ông còn có một “người thầy” đặc biệt, đó là cuốn sách Bách khoa động vật của tác giả Karen McGhee và TS. George McKay. Mỗi lúc rảnh rỗi, ông tỉ mỉ lật giở từng trang sách, tìm hiểu kỹ lưỡng hình thể, màu sắc đến biểu cảm của từng loài động vật. Ông nói: “Để mỗi sản phẩm có hồn, ngoài xác định được tỷ lệ phù hợp, từng đường nét, kết cấu của con vật cũng đều phải được tính toán kỹ lưỡng. Cùng với đó, tư thế của con vật cũng phải tao nhã, gương mặt thể hiện rõ biểu cảm”.

Để làm được điều ấy, ông phải tập trung tuyệt đối vào con vật. Dù kích thước nhỏ chỉ như đầu ngón tay hay kích thước lớn tương đương với động vật ngoài đời, mỗi động tác chuốt, vo, miết ngón tay trên khối xi măng cũng đều phải cẩn thận và nhanh tay. “Tôi dùng hỗn hợp xi măng pha keo tổng hợp để tăng độ mềm mại, bền cho sản phẩm nên thời gian chờ cũng rất hạn chế. Vì vậy, tôi phải tập trung, thao tác thật nhanh để tạo hình trước khi vật liệu đông cứng”, ông Quốc cho biết.

Sáng tạo

Không chỉ dừng lại ở các con vật, ông Quốc còn đam mê làm nhiều mô hình từ đá bọt. Ông chia sẻ: “Với tính chất xốp, nhẹ, loại đá núi lửa này vừa dễ mài giũa, vừa có độ sần sùi tự nhiên. Nhờ đó, đá bọt là lựa chọn tối ưu để tái hiện lại nền gạch, tường đá cũng như những vẻ đẹp cổ kính, rêu phong của các công trình”.

Để làm ra một mô hình đá bọt đẹp, ngoài tay nghề tỉ mỉ, ông Quốc còn phải am hiểu hình học và phối màu. Rèn giũa tay nghề nhiều năm, từ đá bọt, ông Quốc đã tái hiện khá sinh động vẻ đẹp của đền đài, lầu gác, nhà sàn, nhà chồ. Cùng với đó, sự cổ kính, rêu phong của tháp Phước Duyên (chùa Thiên Mụ) hay Phu Văn Lâu cũng đều được ông tái hiện sống động.

Là khách hàng lâu năm của ông Quốc, anh Hữu Duy, một người đam mê bonsai tại Huế cho biết: “Khi nhìn thấy các công trình được ông Quốc thu nhỏ tôi đã rất khâm phục. Mỗi công trình dù là ngôi nhà chồ nhỏ xíu trên đầm phá hay tháp Phước Duyên uy nghi cũng đều rất chân thực, có hồn. Những chi tiết nhỏ như độ nhám của mái tôn hay nét rêu phong trên mái ngói đều rất thật, giúp những người chơi bonsai như chúng tôi dễ dàng tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, đẹp mắt như đời thực”.

Hiện nay, các sản phẩm của ông Quốc rất đa dạng về phân khúc. Có những con cò, hạc nhỏ giá chỉ vài nghìn đồng nhưng cũng có những tác phẩm được đặt hàng riêng với mức giá lên tới vài triệu đồng.

Giữa nhịp sống hối hả, mỗi ngày ông Quốc vẫn âm thầm giữ lửa nghề trong căn xưởng nhỏ. Để không chỉ là vật trang trí cho những chậu cây, hòn non bộ, mỗi sản phẩm thủ công rời xưởng còn mang theo câu chuyện về tâm huyết của một người thợ tài hoa, người tạo nên vẻ đẹp độc đáo của những sản phẩm từ đá bọt.