“Nhảy việc” không còn là xu hướng đầu năm

HNN - Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 98% người lao động (NLĐ) trên địa bàn TP. Huế đã quay trở lại làm việc đúng hẹn ngay trong ngày làm việc đầu năm. Con số này cho thấy tình trạng “nhảy việc” đầu năm đang dần hạ nhiệt, nhờ sự chuyển biến tích cực về ý thức, tác phong công nghiệp của NLĐ cùng những chính sách chăm lo thiết thực từ doanh nghiệp (DN) và tổ chức công đoàn.

Lãnh đạo Công ty CP Dệt may Huế lì xì đầu năm cho người lao động đầu năm mới 

Chủ động trở lại nhà máy ngay sau Tết

Tết Bính Ngọ vừa qua, vợ chồng chị Trần Thị Hồng Gấm, công nhân Công ty CP Dệt may Huế thu xếp về quê ngoài Bắc sum họp gia đình. Lâu năm mới có dịp về ăn Tết cùng người thân, nhiều người khuyên nán lại chơi thêm vài ngày, song anh chị vẫn quyết định trở lại Huế sớm để kịp ngày làm việc đầu năm. “Chúng tôi làm việc theo dây chuyền. Nếu nghỉ thêm sẽ ảnh hưởng tiến độ chung, tạo áp lực cho đồng nghiệp. Hơn nữa, Công ty đã hỗ trợ tiền xe về quê ăn Tết, thưởng đầy đủ nên tôi cũng phải có trách nhiệm với công việc”, chị Gấm chia sẻ.

Cùng tâm lý đó, chị Nguyễn Thị Hòa, công nhân Công ty CP Phát triển thủy sản Huế, quê Nghệ An, vào Huế từ mùng 6 Tết để sáng mùng 7 bắt tay ngay vào sản xuất. “Trước đây tôi từng nghĩ còn mùng là còn Tết, nhưng giờ nhận ra tác phong chuyên nghiệp giúp mình có thu nhập ổn định hơn. DN tăng lương, thưởng thì mình cũng phải đáp lại bằng tinh thần trách nhiệm”, chị Hòa nói.

Không chỉ quay lại nhà xưởng đúng thời gian quy định, tình trạng “nhảy việc” đầu năm cũng được hạn chế đáng kể.  Anh Trần Văn Lãm, 25 tuổi, nhân viên văn phòng tại một DN trên địa bàn phường Thuận Hóa cho biết anh từng có ý định nghỉ việc trước Tết. Tuy nhiên, sau khi tham khảo thị trường tuyển dụng, anh quyết định tiếp tục gắn bó với công việc hiện tại. “Tôi nhận thấy các vị trí mới thường yêu cầu cao hơn về kỹ năng tin học và ngoại ngữ. Nếu nghỉ ngay sau Tết, mình phải tính đến rủi ro áp lực tài chính trong khi chưa chắc tìm được môi trường tốt hơn. Ở lại trước hết để bảo đảm thu nhập, trong thời gian đó tích lũy thêm kinh nghiệm, sau này tìm cơ hội thăng tiến hoặc chuyển việc cũng chưa muộn”, anh Lãm chia sẻ.

Theo thống kê của Liên đoàn Lao động thành phố, trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 98% NLĐ đã quay lại làm việc; riêng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, tỷ lệ đạt 99%. Trên 98% DN mở cửa sản xuất, kinh doanh trở lại ngay từ đầu năm.

Động lực

Theo bà Hà Thị Kiều Lang, Giám đốc Công ty CP Phát triển thủy sản Huế, trước đây sau kỳ nghỉ dài ngày DN thường lo lắng về tình trạng công nhân đi làm trễ, tinh thần uể oải thì vài năm trở lại đây tình hình này tại Công ty bà đã cải thiện đáng kể. “Chúng tôi áp dụng nội quy rõ ràng, thưởng phạt cụ thể; đồng thời chú trọng chăm lo đời sống NLĐ. Năm qua, Công ty 2 lần tăng lương và thưởng lương tháng thứ 13 bằng 2 tháng lương thực nhận”, bà Lang cho biết.

Chứng kiến công nhân đi làm đông đủ ngay ngày đầu năm, ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV MSV, Khu công nghiệp Phú Bài, bày tỏ phấn khởi. Theo ông Hoàng, trước Tết, Công ty đã quyết định tăng lương cho toàn bộ NLĐ; đồng thời xét tặng danh hiệu công nhân tiêu biểu, trong đó tiêu chí quan trọng là chuyên cần, tuân thủ nội quy và hạn chế nghỉ đột xuất. “Hàng năm, chúng tôi phối hợp tổ chức các lớp tuyên truyền, giáo dục về ý thức, tác phong công nghiệp, giúp NLĐ nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình”, ông Hoàng cho hay.

Thực tế cho thấy, quyết định ở lại hay rời đi của NLĐ phụ thuộc nhiều vào chính sách an sinh và môi trường làm việc. Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, thị trường tuyển dụng cạnh tranh hơn, sự ổn định thu nhập, chế độ bảo hiểm đầy đủ và môi trường làm việc minh bạch trở thành những yếu tố then chốt giúp DN giữ chân lao động.

Theo Sở Nội vụ, nhiều DN xuất khẩu có đơn hàng tăng, thậm chí có đơn vị đã ký kết và bảo đảm sản lượng đến hết quý II, quý III năm nay. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng trên địa bàn tăng đáng kể khi các DN đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành đơn hàng theo kế hoạch.

Tín hiệu đầu năm 2026 cho thấy gam màu sáng của thị trường lao động trên địa bàn thành phố. Khi DN chủ động chia sẻ lợi ích, chăm lo đời sống, còn NLĐ nâng cao ý thức, tác phong chuyên nghiệp, quan hệ lao động ngày càng hài hòa, bền vững, đó là nền tảng quan trọng để ổn định sản xuất và góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của thành phố trong năm mới.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng DN không nên chủ quan. Thế hệ lao động trẻ hiện nay đặt nặng yếu tố môi trường làm việc, cơ hội phát triển và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống. Nếu không tiếp tục cải thiện chính sách và điều kiện làm việc, biến động nhân sự có thể quay trở lại khi kinh tế phục hồi mạnh hơn.

Bài, ảnh: HẢI THUẬN
