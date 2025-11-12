Tiền lương hưu và các khoản trợ cấp BHXH có được miễn thuế thu nhập cá nhân?

Về vấn đề này, theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, tiền lương hưu thuộc diện thu nhập được miễn thuế.

Cụ thể, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 đã sửa đổi Khoản 10 Điều 4, quy định rõ:

Tiền lương hưu do Quỹ BHXH chi trả; tiền lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng là khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Quy định tại nghị định hướng dẫn về thuế đối với lương hưu

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, tiếp tục khẳng định:

“Tiền lương hưu do Quỹ BHXH chi trả theo quy định của Luật BHXH; tiền lương hưu nhận hàng tháng từ quỹ hưu trí tự nguyện” là thu nhập được miễn thuế.

Ngoài ra, nghị định này cũng quy định cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu do nước ngoài chi trả.

Các khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội có phải đóng thuế?

Bên cạnh lương hưu, pháp luật cũng quy định rõ các khoản trợ cấp BHXH không thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân.

Đây là các khoản hỗ trợ người lao động trong các trường hợp rủi ro, khó khăn, không mang bản chất tiền lương, tiền công để tính thuế.

Những khoản trợ cấp BHXH được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật số 26/2012/QH13, các khoản trợ cấp BHXH được trừ khỏi thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công gồm:

Trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Trợ cấp do suy giảm khả năng lao động

Trợ cấp hưu trí một lần

Tiền tuất hàng tháng

Các khoản trợ cấp khác theo quy định của pháp luật về BHXH

Do đó, từ các quy định của Luật và Nghị định hiện hành, có thể khẳng định:

Tiền lương hưu do Quỹ BHXH quỹ hưu trí tự nguyện chi trả không phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Các khoản trợ cấp BHXH theo quy định của pháp luật đều thuộc diện miễn thuế.

Người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH có thể yên tâm khi nhận tiền qua tài khoản ngân hàng mà không phải kê khai hay nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản này.