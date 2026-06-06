Điểm tựa tuổi xế chiều

Chăm sóc cha mẹ tuổi xế chiều là niềm vui của nhiều người con

Sau khi mẹ chồng qua đời, chị Trần Thị Xuân Hương (xã Phú Lộc) đã sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của gia đình để chăm sóc bố chồng năm nay 99 tuổi. Ở tuổi xưa nay hiếm, ông cụ nằm một chỗ và luôn miệng gọi: “Hương ơi, Trà ơi, giúp cho với!”.

Trong căn phòng nhỏ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Ngay cạnh giường của cụ là tấm đệm nơi vợ chồng chị nghỉ tạm mỗi đêm để tiện chăm sóc. Ngày nào cũng vậy, chị thức dậy từ 5 giờ sáng, giúp cụ đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi ăn uống trước khi đến cơ quan. Ban ngày, gia đình thuê người hỗ trợ chăm sóc những phần việc khác với mức lương khoảng 6 triệu đồng/tháng.

Nhìn cách chị ân cần chăm sóc, nhiều người không nghĩ chị là con dâu. Chị Hương tâm sự: "Có những ngày tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ban ngày đi làm, chiều về lo cơm nước, tắm rửa, vệ sinh cho cụ. Đêm đến, cụ gọi liên tục vì không thể tự trở mình hoặc cần giúp đỡ. Hai vợ chồng thường xuyên thiếu ngủ. Nhiều lúc cảm thấy kiệt sức, nhưng rồi nghĩ đến những ngày mới về làm dâu được cụ yêu thương, chỉ bảo, tôi lại tự nhắc mình cố gắng".

Thực tế, chăm sóc cha mẹ già không chỉ là câu chuyện của riêng phụ nữ. Không ít người con trai cũng lặng lẽ xắn tay nấu cơm, giặt giũ, vệ sinh cá nhân cho cha mẹ đau yếu. Bên giường bệnh của cha mẹ, điều bị thử thách nhiều nhất không chỉ sức lực mà còn là sự kiên nhẫn và lòng hiếu thảo. Có những bữa ăn kéo dài cả tiếng đồng hồ chỉ để người già ăn hết một chén bột hay vài muỗng cháo. Có những đêm phải thức nhiều lần để thay bỉm, trở mình cho cha mẹ. Tuổi cao, bệnh tật khiến nhiều cụ trở nên khó tính, hay quên, đôi khi cáu gắt vô cớ. Người chăm sóc không chỉ lo cơm ăn, thuốc uống mà còn phải học cách lắng nghe, nhẫn nại và động viên.

Với những người già còn minh mẫn, nhu cầu được quan tâm về tinh thần đôi khi còn lớn hơn chuyện ăn uống. Nhiều cụ ngồi đợi con cháu đi làm về chỉ để hỏi vài câu chuyện thường ngày. Một bữa cơm đông đủ, vài phút trò chuyện hay tiếng cười của con cháu cũng đủ mang lại niềm vui cho người già.

Chị Quỳnh Như ở phường Phú Xuân luôn dặn các con, trước khi đi học hoặc đi học về đều phải ghé phòng ông nội chào hỏi, trò chuyện. Những lúc rảnh rỗi, hai cháu lại ngồi cạnh ông đọc sách, đọc báo. Còn chị Thanh Thảo ở phường Phong Điền, mẹ chị bị tai biến nhiều năm nay, việc nói năng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng, mỗi lần nghe con gái hát hay đọc thơ, trên gương mặt già nua vẫn nở nụ cười móm mém đầy hạnh phúc.

Chăm sóc cha mẹ tuổi già không chỉ cần thời gian và sự kiên nhẫn mà còn đòi hỏi nhiều kiến thức về sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn những người con chăm sóc cha mẹ tuổi già đều không có kiến thức chuyên môn về y tế. Họ tự học qua sách báo, mạng internet hoặc chia sẻ kinh nghiệm với nhau. Trong các nhóm Zalo, họ hỏi nhau cách chống lở loét cho người nằm lâu ngày, cách chế biến thức ăn phù hợp, hỗ trợ phục hồi chức năng hay nhắc nhau lịch uống thuốc.

Có những chiếc giường y tế được chuyền tay qua nhiều gia đình có người thân bệnh nặng. Đó là việc làm nhỏ nhưng chứa đựng sự sẻ chia và giúp giảm bớt phần nào chi phí cho các gia đình.

Chăm sóc cha mẹ già yếu, bệnh tật chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là với những người vẫn đang đi làm mỗi ngày. Tùy điều kiện, có gia đình thuê người hỗ trợ, có gia đình các anh chị em thay phiên nhau chăm sóc. Dù bằng cách nào, phía sau những bữa cơm, những đêm thức trắng hay những lần vội vã xin nghỉ việc để đưa cha mẹ đi bệnh viện vẫn là tình yêu thương và trách nhiệm của những người con.

Rồi sẽ đến lúc mỗi chúng ta già đi. Cha mẹ hôm nay cũng từng là những người đã thức trắng đêm chăm sóc con cái khi đau ốm. Vì vậy, khi cha mẹ cần, được ở bên cạnh, được tự tay chăm sóc những người đã sinh thành, nuôi dưỡng mình không chỉ là bổn phận, mà còn là cách để mỗi người con đáp đền công ơn dưỡng dục bằng những việc làm thiết thực nhất.