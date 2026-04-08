Bảo hiểm xã hội - “dây an toàn” cho tuổi già

Chuyên viên BHXH tư vấn về các chính sách của BHXH tự nguyện

Chọn cách đảm bảo ổn định tương lai

Chị Nguyễn Thị Đào (sinh năm 1994, phường An Cựu) tốt nghiệp Đại học Kinh tế và đã có hơn 10 năm lao động, làm việc. Hành trình mưu sinh của Đào từng gắn với TP. Hồ Chí Minh, nơi chị có hơn 4 năm làm việc trước khi trở về Huế sau dịch COVID-19. Tuy nhiên, do không may mắc bệnh nặng, Đào phải tạm dừng công việc để điều trị, dưỡng bệnh tại nhà. Trong quãng thời gian khó khăn ấy, câu chuyện về “lương hưu”, vốn tưởng còn xa lại trở nên gần hơn bao giờ hết.

Thương con và lo lắng cho tương lai lâu dài, cha mẹ Đào đã chủ động đóng tiếp BHXH tự nguyện cho con trong suốt một năm qua. Hằng tháng, mức đóng BHXH tự nguyện của Đào được duy trì đều đặn mức đóng là 1.067.000 đồng (tương ứng mức thu nhập lựa chọn 5 triệu đồng/tháng). Bà Lê Thị Tâm, mẹ của Đào chia sẻ: “Gia đình tôi tìm hiểu kỹ rồi, về già ai cũng cần có lương hưu. Dù nhiều hay ít, đó cũng là khoản đảm bảo để không phải phụ thuộc vào con cái. Có lúc khó khăn nhưng vẫn cố gắng duy trì, vì đó là khoản để dành cho tương lai”.

Anh Trần Minh Thông (sinh năm 1985, phường Phú Xuân) cho biết: “Trước đây tôi từng dạy học hợp đồng nhưng không được tham gia BHXH. Sau đó ra ngoài mở trung tâm dạy học, tôi vẫn nghĩ chỉ có làm việc trong cơ quan nhà nước mới được tham gia BHXH. Tuy nhiên, trong một lần đến phường làm việc, tôi được giới thiệu về đại lý thu BHXH tự nguyện và BHYT. Sau khi được tư vấn cụ thể, tôi đã quyết định tham gia”.

Do không có nhiều thời gian, anh Tâm chọn hình thức đóng theo năm, khoảng 6 triệu đồng/năm (tương đương hơn 500.000 đồng/tháng), vừa chủ động lại phù hợp với thu nhập. “Tôi tham gia BHXH tự nguyện để khi về già có lương hưu. Vì vậy, tôi xác định sẽ đóng đủ 20 năm theo quy định”, anh Thông nói.

Sự linh hoạt cần thiết

BHXH tự nguyện được đánh giá là chính sách mang tính nhân văn cao, tạo cơ hội cho người lao động tự do, thu nhập không ổn định được tiếp cận với lương hưu và các chế độ an sinh khi về già. Khác với suy nghĩ phổ biến trước đây, BHXH không chỉ dành cho người làm việc trong khu vực nhà nước mà ngày càng mở rộng cho mọi đối tượng.

Luật BHXH năm 2014 quy định người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Đáng chú ý, chính sách này không khống chế độ tuổi tham gia, tạo điều kiện cho nhiều đối tượng có thể tham gia muộn nhưng vẫn tích lũy cho tương lai.

Phương thức đóng cũng rất linh hoạt: Người dân có thể đóng hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng/lần; đóng một lần cho nhiều năm về sau (tối đa 5 năm/lần); hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu. Bên cạnh đó, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ mức đóng cho người tham gia, cụ thể: 30% đối với hộ nghèo, 25% đối với hộ cận nghèo và 10% đối với các đối tượng khác. Đây được xem là cú hích giúp nhiều người có thể tiếp cận chính sách này.

Tại TP. Huế, việc phát triển BHXH tự nguyện thời gian qua ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và cơ quan BHXH. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền lợi khi tham gia.

Ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc BHXH TP. Huế cho biết, năm 2025, tổng số người tham gia BHXH đạt 160.912 người, chiếm 29,97% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 6.372 người so với năm 2024. Trong đó, BHXH bắt buộc đạt 137.864 người; BHXH tự nguyện đạt 23.048 người, tăng gần 8%. Để phát triển người tham gia, cán bộ BHXH còn trực tiếp đến từng khu dân cư, thậm chí vào buổi tối hoặc ngày nghỉ để vận động. Khi người dân hiểu rõ, họ sẽ tự tìm đến chính sách.