“Điểm tựa” thầm lặng trong mỗi gia đình

Bà Thời luôn là "hậu phương" vững chắc và là tấm gương sáng cho con, cháu

Ở tổ dân phố Tây Thượng, phường Mỹ Thượng, nhiều người quen thuộc với hình ảnh bà Nguyễn Thị Nhung, 62 tuổi, một phụ nữ đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng dường như vẫn chưa bao giờ “nghỉ việc”. Ngoài việc quán xuyến nhà cửa, hằng ngày, bà Nhung còn chăm sóc ba cháu nhỏ để các con yên tâm đi làm.

Căn nhà của bà lúc nào cũng rộn ràng tiếng trẻ. Từ việc đưa đón các cháu đi học, nấu ăn, dọn dẹp đến kèm các cháu học, chăm lo sinh hoạt hằng ngày, bà đều tự tay lo liệu. Thế nhưng, với bà Nhung, đó không phải là trách nhiệm nặng nề mà hơn cả là tình yêu thương. “Mình còn sức khỏe thì cố gắng đỡ đần cho con cái. Thấy con yên tâm công tác, cháu ngoan ngoãn, khỏe mạnh là mình cũng vui rồi”, bà Nhung chia sẻ.

Nhờ sự hỗ trợ của bà Nhung nên con cái của bà có thêm thời gian và điều kiện tập trung cho công việc. Trong khi đó, các cháu nhỏ lại được lớn lên trong sự quan tâm, yêu thương, dạy dỗ ân cần của bà.

Không chỉ chu toàn việc nhà, bà Nguyễn Thị Nhung còn là hội viên phụ nữ tích cực tại địa phương. Mỗi khi chi hội phụ nữ TDP tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao hay các chương trình tình nguyện, bà đều nhiệt tình tham gia.

Bà Lê Thị Thời, gần 70 tuổi, ở đường Đặng Văn Ngữ, phường An Cựu cũng là tấm gương phụ nữ lớn tuổi năng động và trách nhiệm trong gia đình. Là giáo viên nghỉ hưu, thay vì dành thời gian nghỉ ngơi, bà lại càng gắn bó hơn với gia đình. Không chỉ giúp các con chăm sóc cháu, bà còn thường xuyên nhắc nhở, động viên, hỗ trợ trong học tập. Ngoài các cháu nhỏ đang học tiểu học, mầm non, gia đình bà Thời hiện có một người cháu lớn đang học đại học. Với bà, việc đồng hành cùng cháu trong giai đoạn trưởng thành là điều rất quan trọng. “Các cháu bây giờ lớn lên trong thời đại khác với ngày trước, nên đôi khi giữa các thế hệ cũng có khoảng cách. Người lớn tuổi như mình cũng phải chịu khó học hỏi, cập nhật thêm nhiều điều mới có thể trò chuyện, chia sẻ với các cháu. Có như vậy thì mới hiểu và đồng hành cùng các cháu tốt hơn”, bà Thời chia sẻ.

Bà Thời còn là hội viên phụ nữ năng nổ của địa phương. Bà thường xuyên tham gia các hoạt động của Hội như câu lạc bộ dân vũ, thể thao, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” và nhiều chương trình cộng đồng khác.

Sự tham gia tích cực của những phụ nữ lớn tuổi như bà Nhung, bà Thời và rất nhiều hội viên phụ nữ cao tuổi tại các địa phương đã góp phần tạo nên những phong trào sôi nổi trong cộng đồng dân cư, đồng thời lan tỏa tinh thần sống tích cực, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố cho biết: Trong đời sống hiện nay, phụ nữ ở nhiều độ tuổi, tầng lớp đang có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cộng đồng. Trong đó, phụ nữ cao tuổi chính là điểm tựa tinh thần, góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống trong gia đình và xã hội.Trong mỗi gia đình, phụ nữ vẫn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc xây dựng tổ ấm hạnh phúc, bền vững; gìn giữ những giá trị văn hóa của gia đình Việt Nam nói chung và gia đình Huế nói riêng. Những việc làm thầm lặng nhưng bền bỉ của họ đã góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.