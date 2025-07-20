Điểm tựa cho bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế

Bệnh nhân BHYT điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới, BVTW Huế

Hành trình hồi sinh từ “lá chắn” BHYT

Trong những câu chuyện xúc động về hành trình giành lại sự sống cho bệnh nhân, trường hợp của cháu V.Q.H., 15 tháng tuổi ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị nhân văn của BHYT. Cháu H. được chẩn đoán teo đường mật bẩm sinh - căn bệnh hiếm gặp và nguy hiểm, nếu không can thiệp kịp thời sẽ dẫn tới suy gan và tử vong.

Trước đó, dù đã trải qua ca phẫu thuật khi mới 3 tháng tuổi, tình trạng sức khỏe của bé vẫn xấu đi nhanh chóng. Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế xác định ghép gan là giải pháp duy nhất để duy trì sự sống. Ngày 19/3/2025, sau hơn 4 giờ phẫu thuật, ca ghép đã thành công. Bé H. được chăm sóc tích cực, sử dụng nhiều kỹ thuật hồi sức hiện đại và sau hơn hai tháng điều trị đã khỏe mạnh trở về trong vòng tay gia đình.

Đáng chú ý, toàn bộ chi phí KCB của bé gần 500 triệu đồng được Quỹ BHYT chi trả 100%. Bác sĩ Nguyễn Hữu Sơn (Khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế chia sẻ: “Nhờ có BHYT, nhiều bệnh nhi mắc bệnh nặng, cần điều trị dài ngày với chi phí lớn vẫn được chăm sóc đầy đủ, kịp thời và hồi phục nhanh chóng”.

Tương tự, chị L.T.H.H. ở xã Phú Vang, TP. Huế - bệnh nhân suy thận mạn tính, đã chạy thận suốt 8 năm qua tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mỗi tháng tổng chi phí điều trị khoảng 10 triệu đồng, song được Quỹ BHYT chi trả toàn bộ. “Nếu không có BHYT, tôi không biết phải xoay xở ra sao để duy trì điều trị lâu dài”, chị H. xúc động.

Sáu tháng đầu năm 2025, Quỹ BHYT ở TP. Huế đã chi trả hơn 1.722 tỷ đồng viện phí cho gần 1,3 triệu lượt người KCB, trong đó nhiều ca có chi phí hàng trăm triệu đồng. Nhờ đó, gánh nặng tài chính của người bệnh giảm đáng kể, khẳng định vai trò trụ cột của BHYT trong hệ thống an sinh xã hội.

“Bà đỡ” của người bệnh

Theo Giám đốc BHXH TP. Huế Nguyễn Viết Dũng, đến nay, toàn thành phố có hơn 1.164.400 người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ trên 99% dân số, thuộc nhóm cao nhất cả nước. Toàn bộ 181 cơ sở KCB BHYT đã kết nối tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân, với hơn 2 triệu lượt tra cứu, tạo thuận lợi tối đa cho người bệnh.

Chất lượng dịch vụ KCB BHYT ngày càng được nâng cao. Ngành y tế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như mở rộng mạng lưới KCB ngoài công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới, cải tiến quy trình khám bệnh và thái độ phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Sáu tháng đầu năm 2025, toàn thành phố có hơn 1,28 triệu lượt KCB BHYT, tăng 5,6% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, số ca điều trị nội trú đạt hơn 162.000 lượt (tăng 10%), còn khám ngoại trú đạt hơn 1.118.000 lượt (tăng 5%). Mạng lưới phục hồi chức năng được củng cố từ tuyến thành phố đến tận xã, phường; 100% xã, phường cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Đáng chú ý, bệnh nhân có thẻ BHYT và không có thẻ đều được chăm sóc như nhau, không phân biệt trong tiếp nhận và điều trị.

Ông Nguyễn Viết Dũng nhấn mạnh, thời gian tới BHXH TP. Huế sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật BHYT (có hiệu lực từ 1/7/2025) nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia BHYT. Song song đó, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia, bảo đảm giải quyết và chi trả quyền lợi BHYT đầy đủ; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm. BHXH TP. Huế cũng sẽ kiểm soát chặt chi phí KCB, sử dụng quỹ BHYT an toàn, hiệu quả; đồng thời phối hợp với cơ sở KCB, ngành y tế tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán.

Để tạo điều kiện tốt nhất cho bệnh nhân BHYT, ngành y tế TP. Huế sẽ tiếp tục nâng cao năng lực KCB ở tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến y tế cơ sở, thông qua đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và cải tiến quản lý chất lượng bệnh viện. Đồng thời, duy trì tỷ lệ bao phủ trên 99%, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận dịch vụ y tế công bằng, kịp thời; tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT, sử dụng hiệu quả quỹ, đồng thời kiến nghị sớm tháo gỡ vướng mắc trong thanh toán vượt dự toán cho cơ sở y tế.

Với những kết quả nổi bật và định hướng rõ ràng, BHYT không chỉ đóng vai trò “bà đỡ” của bệnh nhân mà còn góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội và phát triển bền vững của TP. Huế.