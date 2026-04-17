“Điểm mượn áo phao miễn phí” giúp phòng, chống đuối nước

Một điểm mượn áo phao để tắm biển.

Chiều muộn, khi nắng hè dịu bớt, bãi biển Cự Lại và Phú Hải… rộn ràng tiếng cười của trẻ nhỏ, người dân địa phương, khách du lịch và những ngư dân chuẩn bị xuống thuyền đánh bắt ven bờ. Đây là những bãi tắm cộng đồng quen thuộc của người dân phường Thuận An, nơi mỗi ngày có hàng trăm lượt người xuống biển vui chơi, mưu sinh.

Bên cạnh sự nhộn nhịp ấy vẫn luôn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Nhiều trẻ em xuống tắm biển mà không có thiết bị bảo hộ, nhất là thời điểm học sinh nghỉ hè. Chỉ một phút bất cẩn cũng có thể dẫn đến những hậu quả khó lường.

Xuất phát từ thực tế đó, Chi hội Phụ nữ Cự Lại và Chi hội Phụ nữ Phú Hải phối hợp với ban điều hành hai tổ dân phố xây dựng mô hình "Điểm mượn áo phao miễn phí" tại các lối xuống biển. Đây là mô hình dân vận thiết thực, hướng đến mục tiêu phòng, chống tai nạn đuối nước và nâng cao ý thức bảo đảm an toàn cho người dân vùng biển.

Để mô hình đi vào hoạt động, cán bộ hội đã tích cực tuyên truyền, vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và hội viên phụ nữ chung tay đóng góp kinh phí mua áo phao. Những chiếc áo phao sau đó được đặt tại các vị trí thuận tiện để người dân dễ dàng mượn trước khi xuống biển và trả lại sau khi sử dụng.

Theo chị Phan Hằng, Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Phú Hải, ngay từ khi phát động, mô hình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên và người dân.

"Ban đầu chúng tôi cũng băn khoăn không biết người dân có hưởng ứng hay không. Khi hiểu được ý nghĩa của mô hình, nhiều hội viên, mạnh thường quân đã tự nguyện đóng góp kinh phí, người có áo phao thì mang đến tặng, người hỗ trợ tiền để mua thêm. Điều chúng tôi mong muốn nhất là hình thành thói quen mặc áo phao trước khi xuống nước, bởi chỉ cần thêm một chiếc áo phao là có thể thêm một cơ hội bảo vệ tính mạng con người", chị Hằng chia sẻ.

Cán bộ hội phụ nữ còn trực tiếp hướng dẫn người dân, nhất là các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ cách sử dụng áo phao đúng cách, đồng thời thường xuyên tuyên truyền về kỹ năng phòng tránh đuối nước.

Chiều nào cũng cùng nhóm bạn ra biển tắm, em Nguyễn Thanh Hải (12 tuổi, tổ dân phố Phú Hải) nay đã có thêm một thói quen. "Bây giờ các dì nhắc phải mặc áo phao rồi mới xuống nước nên em và các bạn đều làm theo khi tắm biển", Hải chia sẻ.

Điều giá trị mà mô hình mang lại là sự thay đổi trong nhận thức của cộng đồng. Từ chỗ xem việc mặc áo phao là không cần thiết, nhiều người dân, đặc biệt là trẻ em và ngư dân, đã chủ động sử dụng áo phao mỗi khi xuống biển hoặc lên thuyền. Mỗi chiếc áo phao có giá trị vật chất không lớn, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với sự an toàn của con người.

Bà Trần Thị Diệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN nữ Thuận An cho biết, mô hình đã nhận được sự đồng tình cao của người dân và đang tiếp tục được nhân rộng. Điều đáng mừng là mỗi người mượn áo phao từ người lớn tới trẻ nhỏ đều có ý thức giữ gìn, trả áo phao lại đúng vị trí.

“Hội sẽ tiếp tục triển khai mô hình đến các chi hội phụ nữ trên địa bàn; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa và sự đóng góp của hội viên để trao tặng áo phao cho những gia đình mưu sinh bằng nghề sông nước cũng như các hộ dân ở vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt. Chúng tôi mong muốn hội viên chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần”, bà Diệp cho hay.