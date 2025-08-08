  • Huế ngày nay Online
Khai giảng lớp dạy bơi an toàn cho trẻ từ 6 - 15 tuổi

ClockThứ Hai, 18/08/2025 12:07
HNN.VN - Sáng 18/8, UBND xã Phú Lộc phối hợp với Sở Y tế thành phố Huế và đơn vị tài trợ tổ chức khai giảng lớp dạy bơi an toàn cho trẻ từ 6 - 15 tuổi. Lớp học thu hút 300 học sinh tham gia, chia thành 15 lớp.

 Lớp dạy bơi cho các em từ 6 - 15 tuổi

Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại thành phố Huế năm 2025” do Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (Hoa Kỳ) tài trợ.

Theo kế hoạch, trong năm 2025, Ban điều phối dự án phòng, chống đuối nước trẻ em thành phố Huế sẽ tổ chức 88 lớp bơi an toàn miễn phí cho 1.440 trẻ em từ 6 - 15 tuổi tại 6 xã, phường: Mỹ Thượng, Phú Vinh, Phú Vang, Hưng Lộc, Lộc An và Phú Lộc. Bên cạnh đó, dự án còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tập huấn, hội thảo và hội thi nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng cường kỹ năng phòng, chống đuối nước, đồng thời hỗ trợ xây dựng mô hình bền vững trong công tác bảo vệ trẻ em.

Việc tổ chức lớp bơi an toàn tại xã Phú Lộc có ý nghĩa thiết thực, góp phần trang bị kỹ năng sống cần thiết cho học sinh, phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn đuối nước, tạo môi trường vui chơi, rèn luyện thể chất lành mạnh, an toàn cho trẻ em trên địa bàn.

H. PHÚC
 Từ khóa: dạy bơilớp học bơiphòng chống đuối nướckhai giảngtrẻ em
