Nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

ClockThứ Sáu, 17/04/2026 08:54
HNN.VN - Lớp tập huấn, triển khai Chương trình “Bơi an toàn phòng, chống đuối nước” năm 2026 do Sở Văn hóa & Thể thao thành phố phối hợp Cục Thể dục thể thao (TDTT) Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch) tổ chức, khai mạc sáng 17/4 tại 12 Hùng Vương (P. Thuận Hóa - TP. Huế).

Hương Trà: Tăng cường phòng, chống đuối nước cho trẻLan tỏa kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ em Tập huấn triển khai dự án phòng, chống đuối nước trẻ em

 PCĐN cho trẻ luôn được các cấp, các ngành quan tâm

Tại lớp tập huấn, gần 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao đến từ 10 tỉnh, thành, ngành, doanh nghiệp… trên toàn quốc được các giảng viên, chuyên gia phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước và tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước (PCĐN), kỹ năng cứu đuối an toàn cho trẻ em; lý thuyết về cứu đuối, sơ cấp cứu người bị đuối nước; những kiến thức cơ bản về đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh, chăm sóc y tế, an toàn, phòng tránh tai nạn và một số bệnh thường gặp của trẻ khi đi bơi...   

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, khóa học hướng đến mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng cũng như phong trào tập luyện môn bơi để xây dựng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên nòng cốt cho các tỉnh, thành, ngành; tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời tiếp tục vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng…   

Bên cạnh đó, những nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác dạy bơi và PCĐN cho trẻ; công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai chương trình bơi an toàn PCĐN trẻ em tại đơn vị, địa phương...

Lớp tập huấn kéo dài đến 22/4.

Tin, ảnh: HÀN ĐĂNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giới trẻ Huế cùng lối sống khỏe

Không chỉ tìm đến các phòng tập hiện đại, ngày càng nhiều bạn trẻ tại Huế lựa chọn các công viên dọc sông Hương để rèn luyện thể chất. Sự thay đổi này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn mang đến một diện mạo trẻ trung, năng động cho đô thị.

Giới trẻ Huế cùng lối sống khỏe
Nhiều hoạt động tại chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở

Chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở do Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế phối hợp Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh TP. Huế tổ chức vừa khai mạc chiều 15/4 tại Làng Văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số (xã A Lưới 3, TP. Huế).

Nhiều hoạt động tại chương trình đưa văn hóa thông tin về cơ sở

