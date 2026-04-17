Nâng cao kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em

PCĐN cho trẻ luôn được các cấp, các ngành quan tâm

Tại lớp tập huấn, gần 140 học viên là cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao đến từ 10 tỉnh, thành, ngành, doanh nghiệp… trên toàn quốc được các giảng viên, chuyên gia phổ biến các văn bản quy định của Nhà nước và tuyên truyền về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước (PCĐN), kỹ năng cứu đuối an toàn cho trẻ em; lý thuyết về cứu đuối, sơ cấp cứu người bị đuối nước; những kiến thức cơ bản về đảm bảo dinh dưỡng, vệ sinh, chăm sóc y tế, an toàn, phòng tránh tai nạn và một số bệnh thường gặp của trẻ khi đi bơi...

Ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao cho hay, khóa học hướng đến mục tiêu phát triển phong trào TDTT quần chúng cũng như phong trào tập luyện môn bơi để xây dựng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên nòng cốt cho các tỉnh, thành, ngành; tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời tiếp tục vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng…

Bên cạnh đó, những nội dung được truyền đạt tại lớp tập huấn sẽ giúp học viên hiểu rõ hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác dạy bơi và PCĐN cho trẻ; công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức và triển khai chương trình bơi an toàn PCĐN trẻ em tại đơn vị, địa phương...

Lớp tập huấn kéo dài đến 22/4.