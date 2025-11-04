Dịch vụ dọn dẹp sau lũ “đắt hàng”

Dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp có ưu điểm hoàn thành nhanh hơn và sạch hơn so với việc dọn dẹp bằng tay

Anh Nhật Tân (Chủ cơ sở Brisa Cubana - Cocktail Bar) cho hay, hai đợt lụt trước, anh và các bạn nhân viên cùng nhau “xắn tay” dọn dẹp sau lũ. Tuy nhiên, đến đợt lũ thứ 3 này, anh và mọi người đã quá mệt mỏi với việc cào xới, chà rửa, bưng bê… Ngoài ra, ai cũng còn phải dọn dẹp nhà riêng, nên lần này anh quyết định thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp để sớm trở lại công việc kinh doanh. “Dù có nguồn nhân lực nhưng tôi vẫn chọn sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp để mọi người được nghỉ ngơi trước khi quay trở lại làm việc. Dịch vụ vệ sinh có ưu điểm hoàn thành nhanh hơn và sạch sẽ hơn so với việc dọn dẹp bằng tay”, anh Tân chia sẻ.

Cũng giống như anh Tân, trên các trang mạng xã hội nhiều khách hàng đăng bài tìm kiếm dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp. Bởi tàn dư mà các cơn lũ để lại ở những ngôi nhà vùng trũng là bùn đất bám dày, cứng, khó vệ sinh và đồ đạc chất đống ngổn ngang, không biết phải bắt đầu dọn dẹp từ đâu. Trong khi đó, nếu nước đã rút mà không nhanh chóng tiến hành vệ sinh thì để càng lâu càng khó chùi rửa và gia tăng ẩm mốc trong không khí. Chị Phương Thảo (phường Vỹ Dạ) bộc bạch: “Giờ mà tiếp tục hò hét nhau dọn lũ thì cả nhà đều rơi vào trạng thái mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần nên gia đình tôi quyết định tìm đến dịch vụ dọn dẹp chuyên nghiệp”.

Anh Đặng Hạnh (Người sáng lập và Quản lý dịch vụ Hippo Wash) cho hay, chỉ trong 3 ngày nay, bên anh đã “bùng nổ” hơn 30 đơn từ các doanh nghiệp và hộ gia đình. “Sở dĩ nhu cầu tìm đến dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp sau lũ tăng cao là do chỉ trong 10 ngày người dân Huế phải trải qua tận 3 đợt lũ lớn. Trước đó, nhiều đơn vị, gia đình đã dọn dẹp sau lũ 2 lần nên khá mệt và không còn đủ sức lực để dọn dẹp cho lần thứ 3 này. Một số đơn hàng ở khu vực có nước ngoài đường chưa rút hết như đường Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng thì chúng tôi dùng thuyền, ghe để đẩy máy vào tận nơi. Chúng tôi cố gắng tìm mọi cách để nhanh chóng phục vụ, trả lại nguyên trạng trước khi lũ lụt để khách sớm trở lại sinh hoạt thường nhật và có địa điểm buôn bán”, anh Hạnh nói thêm.

Ở những hộ gia đình thông thường, việc vệ sinh sẽ thực hiện thủ công hoàn toàn, yêu cầu cần nhiều thời gian và sức lao động. Trong khi đó, các đơn vị vệ sinh chuyên nghiệp có đầy đủ máy móc, trang thiết bị công nghiệp để tăng năng suất lao động nên chỉ cần 1 người làm chính và 1 thợ phụ cùng với các thiết bị máy móc vệ sinh lại tương đương với 10 người làm tay. Với diện tích sàn khoảng 100m² thì các đơn vị chuyên nghiệp sẽ dọn xong chỉ trong 1,5 tiếng đồng hồ. Ngoài ra, có một số vị trí thấp hẹp như gầm, khe kệ bàn, tủ, ghế… khiến việc vệ sinh thủ công trở nên khó khăn. Lúc này, các loại máy vệ sinh áp lực sẽ “làm việc” hiệu quả hơn.

Theo khảo sát, đa số khách hàng đánh giá giá cả của dịch vụ vệ sinh khá phải chăng, dao động từ 15.000 - 30.000 đồng/m². Sau khi tiến hành khảo sát mặt bằng cần vệ sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ đánh giá và thương lượng giá cả tùy vào lượng bùn tích tụ, số lượng đồ đạc trong nhà. Việc vệ sinh được thực hiện theo trình tự dọn ở vị trí cao trước, xới và dùng vòi xịt áp lực mạnh nhằm rửa trôi bùn đất bám trên sàn và tường; một số nhà bị trũng thấp có nước đọng lại phía trong thì cần phải sử dụng máy hút bụi, hút nước công nghiệp. Sau khi dọn vệ sinh, do độ ẩm trong không khí cao, nhân viên vệ sinh sẽ sử dụng bàn chà hút hoặc máy quạt để mặt sàn nhanh khô hơn. Cuối cùng, các vật dụng trong nhà sẽ được đưa về vị trí ban đầu khi chưa có lụt để các hộ gia đình nhanh chóng trở lại sinh hoạt thường nhật.

Sau những ngày mưa lũ kéo dài, việc nhanh chóng vệ sinh nhà cửa không chỉ giúp người dân sớm trở lại với hoạt động kinh doanh, sinh hoạt đời thường mà còn giúp bảo vệ sức khỏe và giảm thiểu tối đa thiệt hại tài sản.