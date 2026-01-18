Đam mê với sản phẩm thủ công

Phước Sơn với những chú cá khổng lồ sống động

Cá… khổng lồ

Trong căn nhà của Sơn tại phường Vỹ Dạ, ấn tượng nhất với chúng tôi là hình ảnh những chú cá có kích thước khổng lồ. Với những đường cong của vây và từng chiếc vảy được tạo tỉ mỉ, những chú cá uốn lượn sống động, vừa có hồn, vừa đẹp mắt.

Phước Sơn cho biết: “Những chú cá khổng lồ này hiện nay đang rất được yêu thích. Đây cũng là sản phẩm chủ lực trong số các sản phẩm thủ công mà mình thực hiện”.

Từ lâu, chàng trai 9X đã có niềm đam mê mãnh liệt với những sản phẩm thủ công. Tỉ mỉ thử nghiệm nhiều dòng sản phẩm khác nhau, chàng trai trẻ đã ghi dấu ấn trong lòng khách hàng với những sản phẩm trang trí như bàn cá epoxy resin, mô hình sa bàn epoxy. Cùng với đó, các sản phẩm terrarium, bonsai dây đồng, tranh rêu nghệ thuật cũng được ưa chuộng bởi tính thẩm mỹ và giá trị nghệ thuật.

Hơn một năm trước, Phước Sơn nảy ra ý tưởng biến vải, giấy và thép thành những chú cá sặc sỡ, mang ý nghĩa may mắn, thịnh vượng. Vốn có hơn 5 năm kinh nghiệm nuôi cá chép Nhật Bản, chàng trai 9X đã có sự am hiểu nhất định về cấu tạo căn bản của cá. Nhờ đó, việc uốn khung thép để tạo hình và giữ đúng tỷ lệ không quá khó. Tuy nhiên, để hoàn thiện một chú cá khổng lồ thật sinh động và đẹp mắt là cả một quá trình công phu.

Sau khi hoàn thiện phần khung thép, Sơn sử dụng xốp mỏng để ốp khung và đính từng chiếc vảy cá lên phần ốp. Công đoạn này đòi hỏi cả sự kiên nhẫn lẫn tỉ mỉ, không chỉ để các lớp vảy xếp đều mà còn phải tạo nên hiệu ứng lớp chồng lớp tự nhiên.

Cùng với hiệu ứng từ lớp vảy, phần vây lưng, vây đuôi, vây bụng cũng phải thật kỹ lưỡng và tinh tế. Ngoài kỹ thuật định hình bằng thép trên nền vải, giấy, Sơn phải tính toán, điều chỉnh vị trí, khoảng cách giữa các khung thép để những đường sóng uốn lượn của vây sau khi gấp lại sẽ tạo ra sự mềm mại, uyển chuyển một cách sinh động nhất.

Các sản phẩm thủ công giúp Sơn có thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho người có chung niềm đam mê

Nắm bắt xu hướng

Từ bàn tay khéo léo, Phước Sơn đã tạo ra hàng trăm sản phẩm cá chép, cá vàng khổng lồ. Với vẻ đẹp sinh động cùng ý nghĩa phong thủy tốt lành, cá khổng lồ thường được khách hàng yêu thích, lựa chọn để trang trí cho không gian nhà cửa, khách sạn, quán cà phê… Tùy vào kích thước và độ phức tạp của chi tiết, giá cá thường sẽ dao động từ vài trăm nghìn đồng, có con lên đến cả triệu đồng.

“Hiện nay, xu hướng các món đồ trang trí đang “hot”. Những sản phẩm với kích thước lớn như các loại nơ khổng lồ, hoa giấy khổng lồ, mẹt trang trí chúc mừng năm mới… được khách hàng ưa chuộng. Vì thế, mình đã làm thêm nhiều sản phẩm, quảng bá trên các trang mạng xã hội để bắt kịp xu hướng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng”, Sơn nói thêm.

Niềm đam mê với các sản phẩm trang trí thủ công của Phước Sơn đã mang lại nhiều “quả ngọt”. Không chỉ được nhiều quán cà phê lớn trong thành phố đặt hàng trang trí, kênh TikTok PSON DECOR của Sơn đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ. Từ đó, mang lại rất nhiều đơn đặt hàng tại các thành phố lớn như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… Nhờ thế, Sơn không chỉ có thu nhập ổn định mà còn hướng dẫn, tạo thêm công ăn việc làm cho những người có chung đam mê.

Chia sẻ về hành trình sắp tới, chàng trai 9X cho biết: “Cùng với việc hoàn thiện các sản phẩm đang được ưa chuộng, tôi sẽ đầu tư phát triển những xu hướng trang trí mới như thuyền đào đông, câu đối in lời chúc mừng trên vải chuyển nhiệt. Đây đều là những sản phẩm mang màu sắc rực rỡ, tươi tắn, gửi gắm thông điệp may mắn, thịnh vượng khi tết Nguyên đán cận kề.