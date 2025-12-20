Trải nghiệm với sản phẩm thủ công dịp cuối năm

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm gian hàng làm phấn nụ Hoàng Cung

Sự kiện lần này quy tụ hơn 30 thương hiệu, mở ra cơ hội để các nhà sáng tạo, nghệ nhân và thương hiệu thủ công giới thiệu sản phẩm, lan tỏa giá trị văn hóa trong sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.

Sau hai mùa đồng hành, điều khiến chị Lương Thùy Như - founder Tiệm thủ công Mire - quay trở lại gắn bó với sự kiện là nguồn năng lượng tích cực và tinh thần sẻ chia giữa những người làm sáng tạo. “Việc được gặp gỡ, trò chuyện và kết nối với mọi người giúp mình có thêm động lực để không ngừng sáng tạo, đặc biệt là sau giai đoạn khó khăn khi mùa lũ lịch sử vừa đi qua”, Như chia sẻ.

Theo chị Bích Nguyễn - đại diện Ban Tổ chức, điểm mới của Sống2Light mùa 3 nằm ở việc mở rộng đối tượng tham gia. Bên cạnh các gian hàng của các bạn trẻ, sự kiện còn có sự góp mặt của những nghệ sĩ và thương hiệu gắn bó lâu năm với đời sống văn hóa Huế như nghệ nhân tranh làng Sình Kỳ Hữu Phước hay phấn nụ Hoàng Cung, góp phần tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ sáng tạo.

Sau một năm đầy biến động, Sống2Light mùa 3 được định hướng như một không gian để cộng đồng cùng tái tạo năng lượng thông qua nghệ thuật. Với mô hình không thu phí gian hàng, sự kiện trở thành điểm tựa thiết thực để các gian hàng chủ động kết nối, kinh doanh và quảng bá thương hiệu. Chị Bích nhấn mạnh: “Ban Tổ chức mong muốn rằng Sống2Light không chỉ là phiên chợ sáng tạo mà còn là nơi để mọi người gặp gỡ, chia sẻ và cùng khép lại năm cũ với cảm xúc tích cực”.

Các sản phẩm trưng bày tại gian hàng

Không gian tổ chức ở mùa 3 cũng được điều chỉnh khi các gian hàng được bố trí ở tầng trệt và gần nhau hơn nhằm tăng tính tương tác. Âm nhạc và các hoạt động trải nghiệm như trang trí gương bằng vỏ sò, vẽ màu trên gốm, vẽ tranh chất liệu, làm vòng từ đá... diễn ra xuyên suốt từ sáng đến tối, tạo không khí lễ hội cởi mở và sôi động.

Ngoài ra, sự kiện còn có các hoạt động triển lãm dành cho nghệ sĩ trẻ, tiêu biểu là triển lãm cá nhân đầu tay của Tử Mộc Trà - nghệ sĩ Gen Z từng xê dịch qua nhiều vùng đất để quan sát đời sống và chuyển hóa trải nghiệm thành hình khắc, vải, mực in và sắp đặt đa lớp.

Tham gia sự kiện, Trương Ngọc Anh Thư (20 tuổi, TP. Huế) cho biết bạn ấn tượng với không khí gần gũi và giàu tính kết nối: “Mình được trò chuyện với các anh chị làm sáng tạo, tìm hiểu câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm thủ công, đồng thời hòa vào không gian âm nhạc và các hoạt động khác như minigame đổi quà hay chụp photobooth. Với mình, những trải nghiệm này khiến sự kiện trở nên rất mới mẻ, thú vị và đáng nhớ”.