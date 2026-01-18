Cảnh báo khẩn về 5 sản phẩm sữa trẻ em nghi nhiễm độc tố

Một trong 5 sản phẩm sữa bị cảnh báo nhiễm độc. (Ảnh chụp màn hình)

Cụ thể, ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc cảnh báo 5 sản phẩm nghi nhiễm độc tố cereulide.

Cục An toàn thực phẩm cho biết, ngày 26/1, theo thông tin cảnh báo của Cơ quan an toàn thực phẩm Hồng Kông (CFS) - Trung Quốc tại đường link https://www.cfs.gov.hk/english/rc/subject/files/20260126_5.pdf và thông tin cảnh báo của Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand (FSANZ) tại đường link https://www.foodstandards.gov.au/media/media-statement-recall-infant-formula-due-potential-toxin-contamination về việc thu hồi một số sản phẩm do nghi nhiễm độc tố cereulide, một độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ, danh sách như sau:

Để bảo đảm sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên;

Làm việc với công ty công bố các sản phẩm nêu trên (nếu có), yêu cầu công ty thông báo cho các đơn vị phân phối, người tiêu dùng ngừng việc sử dụng sản phẩm và tiến hành thu hồi theo khuyến cáo của nhà sản xuất, báo cáo (số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán, số lượng còn tồn) và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm theo thông tin thu hồi nêu trên.

Tuyên truyền thông tin cho người tiêu dùng biết để không sử dụng toàn bộ các lô sản phẩm nêu trên; đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 31/1/2026.

Đề nghị gỡ quảng cáo trên sàn thương mại điện tử

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng có văn bản gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - Bộ Công thương về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm trên đang được quảng cáo và kinh doanh trên một số sàn thương mại điện tử như: Shopee, Lazada, Ausmart.

https://shopee.vn/search?keyword=babybio%20optima%201

https://www.lazada.vn/catalog/?q=Babybio%20Optima%201%20

https://ausmart.vn/search?query=Alula+Gold+Reflux&type=product

Để bảo đảm cho sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Cũng liên quan các sản phẩm nêu trên, ngày 27/1, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quản lý kinh doanh thực phẩm trên thương mại điện tử.

Theo Cục An toàn thực phẩm, qua công tác hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm phát hiện các sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất và sản phẩm thực phẩm công thức Alula Colic & Constipation do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (tiktok) tại địa chỉ https://www.tiktok.com/@pp.store8888/video/7574253758507502866?q=Baby%20bio%20optima%201&t=1769494767179. https://www.tiktok.com/@georgiar10/video/7598359156977929479?q=Alula%20Colic%20%26%20Constipation&t=1769494992780

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Quý Cục gỡ bỏ địa chỉ tiktok nêu trên và xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).