Điểm nghẽn về ứng dụng khoa học công nghệ trong doanh nghiệp

Để đáp ứng nhu cầu thị trường, Hue One Food phải chủ động đầu tư công nghệ, máy móc sản xuất bánh ép đạt chất lượng xuất khẩu

Doanh nghiệp mong muốn đổi mới

Mỗi ngày, Công ty cổ phần Đặc sản Kinh Đô Huế xử lý khoảng 500 đơn hàng trên các nền tảng trực tuyến. Với nhiều doanh nghiệp địa phương, đây là con số đáng mơ ước. Thế nhưng, theo ông Trần Đức Máy, Giám đốc Công ty cổ phần Đặc sản Kinh Đô Huế, mục tiêu mà doanh nghiệp hướng đến không phải là 500 mà là 2.000 đơn hàng mỗi ngày thông qua hình thức livestream bán hàng.

Để đạt được mục tiêu này, doanh nghiệp không lựa chọn cách làm truyền thống. Thay vì bỏ hàng chục triệu đồng cho quảng cáo, Đặc sản Kinh Đô Huế chuyển sang mô hình bán hàng liên kết, hợp tác với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá sản phẩm và chia sẻ doanh thu. Theo ông Máy, nếu biết tận dụng công nghệ số, thương mại điện tử và livestream bán hàng, doanh nghiệp có thể mở rộng thị trường với chi phí thấp hơn. Thêm vào đó, nếu được Nhà nước đứng ra hỗ trợ "tín chấp" đầu tư công nghệ sẽ càng tạo động lực để doanh nghiệp cải tiến, đổi mới quy mô sản xuất, kinh doanh.

Tuy đó là mong muốn chung của nhiều doanh nghiệp, nhưng hiện nay số người tiếp cận và khai thác hiệu quả các nền tảng livestream bán hàng tại Huế vẫn còn khá ít, chỉ chiếm khoảng 5%. Trong khi đó, đây lại là công cụ phù hợp với các sản phẩm đặc sản, OCOP hay sản phẩm mang giá trị văn hóa địa phương.

Những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Huế đã chủ động tiếp cận các giải pháp công nghệ để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Từ hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm quản lý bán hàng đến các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội, công nghệ đang từng bước thay đổi cách vận hành của doanh nghiệp.

Ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế cho rằng, trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, ứng dụng khoa học công nghệ không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo ông Minh, phần lớn doanh nghiệp Huế hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại, sản xuất quy mô nhỏ gắn với văn hóa và di sản. Đây là những ngành nghề có nhiều cơ hội ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

Còn khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến nông sản tại Huế chia sẻ rằng, đơn vị đã nhiều lần tìm hiểu các giải pháp quản trị sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, chi phí đầu tư ban đầu còn cao, trong khi doanh nghiệp thiếu nhân sự có chuyên môn để vận hành hệ thống nên vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.

Thực tế này cho thấy nhiều doanh nghiệp ở địa phương không phải không nhìn thấy cơ hội và tầm quan trọng từ khoa học công nghệ, nhưng phần lớn doanh nghiệp chưa đủ nguồn lực để biến cơ hội đó thành kết quả cụ thể. Doanh nghiệp ở Huế mới dừng lại ở các ứng dụng cơ bản như hóa đơn điện tử, phần mềm kế toán, bán hàng trực tuyến hoặc các công cụ marketing số. Những giải pháp có hàm lượng công nghệ cao hơn như quản trị tổng thể doanh nghiệp, phân tích dữ liệu, tự động hóa sản xuất hay công nghệ chuyên sâu theo ngành nghề vẫn còn khá khiêm tốn.

Giai đoạn 2022 - 2025, thành phố có 58 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu. Trong số 39 nhiệm vụ đủ điều kiện đánh giá tác động sau nghiệm thu, có 25 nhiệm vụ được đưa vào thực tiễn, đạt tỷ lệ khoảng 64%. Tuy nhiên, chỉ có 5 nhiệm vụ do doanh nghiệp chủ trì được ứng dụng. Con số này cho thấy khả năng hấp thụ và làm chủ công nghệ của khu vực doanh nghiệp còn hạn chế.

Nhiều đề tài sau khi hoàn thành vẫn gặp khó khăn trong quá trình thương mại hóa. Có những mô hình chỉ dừng lại ở quy mô thử nghiệm; có những sản phẩm chưa tìm được thị trường tiêu thụ; cũng có những doanh nghiệp thiếu nguồn lực để tiếp tục đầu tư sau giai đoạn nghiên cứu.

Theo các chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không phải doanh nghiệp thiếu nhu cầu mà là thiếu điều kiện để ứng dụng khoa học công nghệ một cách bài bản và hiệu quả. Phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế về nguồn lực tài chính, thiếu nhân lực có kỹ năng công nghệ và chưa xây dựng được chiến lược đổi mới dài hạn. Việc đầu tư công nghệ vì thế thường mang tính ngắn hạn, giải quyết từng vấn đề trước mắt thay vì hướng đến mục tiêu phát triển lâu dài.

Mặt khác, khoảng cách giữa nghiên cứu và thị trường vẫn còn khá lớn. Huế có lợi thế về hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu và đội ngũ chuyên gia khoa học. Thế nhưng sự kết nối giữa nhà khoa học với doanh nghiệp chưa thật sự chặt chẽ. Không ít kết quả nghiên cứu vẫn nằm trên giấy hoặc trong các báo cáo nghiệm thu, chưa trở thành sản phẩm, quy trình hay giải pháp cụ thể phục vụ sản xuất. Các cơ chế hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp nhận công nghệ hay tiếp cận nguồn vốn đổi mới sáng tạo vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ thành phố Huế Trần Đức Minh cho rằng, để tham gia sân chơi lớn, doanh nghiệp cần xây dựng lộ trình ứng dụng công nghệ phù hợp, ưu tiên các khâu tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng đào tạo nhân lực, tăng cường liên kết, chia sẻ nền tảng, dữ liệu và nguồn lực công nghệ trong cùng ngành nghề.