Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn được dân tín nhiệm

Ông Anh (phải) chia sẻ những tâm huyết dành cho quê hương

Đến Khánh Mỹ, hỏi ông Trương Công Anh, bất cứ người dân nào cũng nhiệt tình chỉ đường. Trong lời kể của bà Trần Thị Hoa, ông Nguyễn Văn Mạnh và nhiều người dân thôn Khánh Mỹ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trương Công Anh luôn là một trong những người đầu tiên có mặt khi dân cần.

Điển hình là sau cơn lốc xoáy trong đêm (năm 2022) khiến 42 ngôi nhà ở thôn Khánh Mỹ bay mái, nhiều nhà sập tường, hư hỏng nặng, khung cảnh tan hoang. Sau cơn lốc, khi trời vừa mờ sáng, ông Anh đã có mặt, chạy lui chạy tới như con thoi để nắm tình hình và động viên các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Đồng thời, ông cùng với trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn và đại diện các tổ chức đoàn thể điều phối lực lượng tại chỗ, kịp thời giúp bà con trước khi bộ đội và các lực lượng đến ứng cứu.

Gương mặt sáng lên nụ cười chất phác, ông Trương Công Anh nói: “Nhờ sự tín nhiệm của bà con mà tôi đã thuận lợi trong phối hợp vận động người dân đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời kết nối, vận động những người con Khánh Mỹ ở các tỉnh, thành khác chung lòng đóng góp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương”.

Dẫn chúng tôi đi trên Quốc lộ 49 khang trang, sạch đẹp, ông Anh kể: Khi xã Vinh Xuân (cũ) bắt đầu triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, Khánh Mỹ là thôn đầu tiên của xã nghe theo vận động, đóng góp, kết nối được 120 triệu đồng để xây dựng hệ thống điện chiếu sáng trên đoạn Quốc lộ 49 này và “phủ sáng” tất cả những đường ngang ngõ dọc trên địa bàn thôn.

Khánh Mỹ cũng là thôn đi đầu trong phong trào hiến đất mở rộng và bê tông hóa đường giao thông nội đồng. “Người dân hưởng ứng, hiến hơn 2.000m2 đất sản xuất để mở rộng đường vì hiểu được lợi ích lâu dài. Với tinh thần chung sức vì một Khánh Mỹ khang trang, phát triển, bà con tiếp tục đóng góp gần 400 triệu đồng mở rộng và bê tông 3 tuyến đường trong thôn”, ông Trương Công Anh chia sẻ.

Với ông Trương Công Anh, trước khi nhận nhiệm vụ Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, ông từng nhiều năm làm trưởng thôn Khánh Mỹ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách, là “cầu nối” giữa người dân với chính quyền, cùng lo nỗi lo, vui niềm vui của bà con, hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình trong thôn và được bà con tin tưởng. Cách vận động của ông Anh là họp dân để tuyên truyền. Mỗi đóng góp của bà con đều được công bố trên hệ thống phát thanh thôn, cùng lời cảm ơn chân thành, đã lan tỏa tinh thần ủng hộ. Đồng thời, ông Anh trực tiếp kêu gọi, vận động sự tham gia hỗ trợ quê hương từ những người con Khánh Mỹ có điều kiện kinh tế khá giả, tâm huyết.

“Tùy theo khả năng, người này ủng hộ 5 triệu, người kia 10 triệu, 20 triệu đồng. Đặc biệt, ông Trương Công Lưu hiện đang sống tại tỉnh Đắk Lắk là người đã đóng góp tiền tỷ để xây dựng đường sá, những công trình công cộng, hỗ trợ máy bơm nước giúp bà con thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp”, ông Anh thông tin. Hôm chúng tôi đến Khánh Mỹ, cũng là dịp người dân trong thôn phấn khởi tổ chức lễ khánh thành nhà thờ các ngài khai canh. Ông Anh cho hay, công trình này được xây dựng từ kinh phí 500 triệu đồng do ông Trương Công Lưu hỗ trợ.

Đánh giá cao những đóng góp của ông Trương Công Anh trong công tác vận động, ông Bùi Hưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Phú Vinh tin tưởng: Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Khánh Mỹ sẽ tiếp tục góp phần quan trọng, xây dựng sức mạnh đoàn kết trong cộng đồng dân cư.