Tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa ứng phó mưa lớn

HNN.VN - Ngày 16/10, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã có lệnh vận hành điều chỉnh tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền nhằm ứng phó với mưa lớn.

Hồ chứa thủy điện Bình Điền sẽ tăng lưu lượng điều tiết chiều nay (16/10) 

Theo đó, căn cứ mực nước hồ chứa thủy điện Bình Điền lúc 7 giờ, ngày 16/10 ở mức +80,50m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 278m3/s, lưu lượng về hạ du 89m3/s, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền trên lưu vực sông Hương qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 500-900m3/s. Điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Thời gian tăng dần lưu lượng lúc 13 giờ cùng ngày.

Yêu cầu Công ty cổ phần thủy điện Bình Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Hương tại trạm Kim Long.

Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá... trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền), thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Ngoài ra, yêu cầu Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi TP. Huế tổ chức trực ban vận hành hệ thống cửa đập, cống đảm bảo khả năng thoát lũ cho vùng hạ du thủy điện Bình Điền.

Trong khi đó, mực nước hồ thủy điện Hương Điền (trên sông Bồ) vào lúc 10 giờ sáng nay (16/10) mực nước thượng lưu 55,4m, lưu lượng đến 1.361m3/s, lưu lượng đi 415m3/s. Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền cho biết, dự kiến hồ chứa Hương Điền sẽ điều tiết về hạ du với lưu lượng đi 500m3/s lúc 11 giờ cùng ngày.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Huế đã có văn bản yêu cầu các chủ hồ đập thủy điện, thủy lợi trên địa bàn triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ đập, chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: HÀ NGUYÊN
