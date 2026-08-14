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ClockThứ Năm, 20/08/2026 10:47

Công bố, trao quyết định điều động cán bộ chuyên trách Tổ nghiên cứu chuyên đề

HNN.VN - Sáng 20/8, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

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 Thường trực Thành ủy trao các quyết định điều động cán bộ.

Tham dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Chí Tài.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Theo đó, kể từ ngày 3/9/2026, các đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Ngoại vụ; Lê Toàn Thắng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được điều động đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy, bố trí làm thành viên chuyên trách Tổ nghiên cứu chuyên đề thuộc Thành ủy.

Đồng chí Phạm Đức Tiến phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Đức Tiến cho biết, việc bổ sung nhân sự cho Tổ nghiên cứu chuyên đề là bước triển khai một tổ chức mới của Thành ủy, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất chính sách và giải pháp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Đồng chí Phạm Đức Tiến đề nghị các thành viên chuyên trách phát huy kinh nghiệm thực tiễn tại các cơ quan, đơn vị; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, chủ động nghiên cứu những vấn đề Thành ủy giao, nhất là các nội dung liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn và các điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Tổ nghiên cứu chuyên đề cần tập trung nghiên cứu, đề xuất các chính sách, giải pháp có tính mở đường, khả thi và phù hợp thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy. Quá trình nghiên cứu phải bám sát thực tiễn, xác định đúng vấn đề, phân tích kỹ nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp có cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Nguyễn Văn Phúc phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị các cán bộ được điều động phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm công tác; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị để thông tin dữ liệu phục vụ nghiên cứu được đầy đủ, chính xác, qua đó bảo đảm các đề xuất gắn với thực tiễn và phục vụ hiệu quả nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ được điều động, đồng chí Nguyễn Văn Phúc trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao nhiệm vụ của Ban Thường vụ Thành ủy; khẳng định sẽ cùng các thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề chủ động nghiên cứu, bổ sung kiến thức, phát huy kinh nghiệm công tác, bám sát thực tiễn và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

ĐỨC QUANG
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