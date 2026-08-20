Nông dân Huế chủ động thích ứng, tạo bứt phá trong mô hình mới

Đồng chí Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phát biểu tại buổi làm việc

Ghi nhận những chuyển biến toàn diện

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, công tác Hội và phong trào nông dân thành phố Huế 7 tháng đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả.

Sản xuất nông - lâm - thủy sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sản lượng thủy sản ước đạt 41,58 nghìn tấn (tăng 3,8%), khai thác gỗ rừng trồng tăng 7,8%, nâng tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ FSC lên hơn 15.000 ha. Toàn thành phố hiện có 117 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao và 41.200 hộ đăng ký danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác kiện toàn tổ chức và chuyển đổi số ghi nhận nhiều điểm sáng. Song song với việc chủ động sắp xếp, thành lập mới 495 chi hội theo địa bàn dân cư, các cấp Hội đã kết nạp mới 1.860 hội viên (đạt 62% chỉ tiêu Trung ương giao), đồng thời đưa 35.500 hội viên tham gia tương tác hiệu quả trên nền tảng số Nông dân Việt Nam.

Trên mặt trận xây dựng nông thôn mới và an sinh xã hội, hội viên nông dân đã tự nguyện hiến hơn 13.800m² đất, đóng góp 3.600 ngày công để làm mới, sửa chữa 4.568km đường giao thông. Cùng với việc hỗ trợ xây dựng 12 nhà Đại đoàn kết và trao tặng hàng nghìn suất quà cho hộ nghèo với tổng trị giá gần 730 triệu đồng, nguồn lực cho nông dân bứt phá tiếp tục được tăng cường khi Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 40,4 tỷ đồng và dư nợ ủy thác qua ngân hàng vượt mức 2.068 tỷ đồng.

Đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở

Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Chí Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chí Tài đánh giá cao tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực và tính chủ động thích ứng của các cấp Hội Nông dân thành phố; đồng thời ghi nhận các kiến nghị về tổ chức bộ máy, cán bộ và nguồn lực để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện hiệu quả các nhóm công tác cốt lõi. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm và coi giá trị mang lại cho người dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả hoạt động. Đồng thời, Hội cần đồng hành hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, tạo sinh kế bền vững, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để hướng tới mục tiêu thành phố không còn hộ nghèo vào năm 2030; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, nhất là xây dựng xã, phường không có ma túy. Đặc biệt, các cấp Hội cần chủ động vận động hội viên hưởng ứng Cuộc vận động “Hiến đất mở đường” trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận, công khai; thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang lễ cần kiên trì, đồng bộ; chấp hành nghiêm pháp luật về thuế và tích cực tham gia Cuộc vận động “Mua hàng lấy hóa đơn - Quyền lợi của mình, trách nhiệm với cộng đồng” ra mắt trong tháng 9/2026.

Đồng chí Phó Bí thư Thành ủy tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới, các cấp Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thành phố Huế.

Chiều cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Thanh Thủy, Hương Thủy, An Cựu.