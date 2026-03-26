Trao bằng tốt nghiệp cho 49 học viên lớp Trung cấp Lý luận Chính trị khóa 35A3

Trao bằng tốt nghiệp đến các học viên

Sau gần một năm học tập, rèn luyện nghiêm túc, các học viên đã được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng và toàn diện về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cốt lõi về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị; Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước. Đồng thời, chương trình còn giúp học viên nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội; bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể.

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Trung cấp Lý luận Chính trị. Trong đó, 41 học viên xếp loại giỏi, 8 học viên xếp loại khá. Đặc biệt, 5 học viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và rèn luyện đã được Hiệu trưởng nhà trường biểu dương, khen thưởng.

Buổi lễ bế giảng không chỉ đánh dấu chặng đường học tập đầy nỗ lực của các học viên mà còn mở ra bước phát triển mới trong quá trình công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay.