Từ khó khăn sau tái lập tỉnh đến thành phố trực thuộc Trung ương

Gian khó đã từng

35 năm trước, khi tái lập tỉnh (1989), Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) gặp nhiều khó khăn về kinh tế, công nghiệp gần như trống vắng, hạ tầng xộc xệch, thu ngân sách chỉ đủ lo toan từng ngày. Người dân sống bên bờ phá Tam Giang, bên triền đồi dãy núi Trường Sơn, hay ngay trong lòng TP. Huế đều cùng chung cảnh khó khăn. Bão lũ, thiên tai, đặc biệt trận lũ lịch sử 1999 xóa đi bao nhiêu thành quả mà Huế đã gây dựng...

20 năm đầu thế kỷ XXI, Huế dần hiện diện với một gương mặt mới. Những con đường thẳng tắp nối thành phố với các xã, phường; hàng loạt cây cầu bắc qua phá Tam Giang, hầm đường bộ Hải Vân mở lối vào miền Trung. Người dân vui mừng khi sân bay Phú Bài ngày càng nhộn nhịp, khi Festival Huế trở thành thương hiệu văn hóa quốc tế, khi khách du lịch từ khắp nơi tìm về Cố đô.

Hạ tầng ở các xã miền núi được kết nối

Ông Nguyễn Trung Chính, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là Thành ủy Huế) kể lại, sau khi chia tỉnh, trên địa bàn không có nhiều doanh nghiệp, ngành dịch vụ chưa phát triển, kinh tế phụ thuộc vào nông nghiệp. Ngân sách của tỉnh (nay là thành phố) thời điểm đó chỉ có 19 tỷ đồng. Khi so sánh với ngân sách của thành phố thu được vào cuối năm 2024 đạt 12.880 tỷ đồng thì mới thấy tốc độ phát triển của Huế lớn đến chừng nào.

Ở vùng phá Tam Giang, đời sống người dân thay đổi từng ngày. Ngày trước, những mái nhà tranh đất dễ dàng đổ sập mỗi mùa bão; con cá, con tôm chỉ đủ ăn. Giờ đây, các ao nuôi tôm, lồng cá trải dài trên mặt nước. Nhiều gia đình có nhà kiên cố, con cái học hành đầy đủ.

Ông Phan Văn Thành (phường Phong Quảng) chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi chỉ bám vào mấy con cá, con tôm trong đầm phá. Nay áp dụng nhiều kỹ thuật vào nuôi tôm nên đầu tư quy mô hơn, thương lái đến mua tận nơi, cuộc sống khác hẳn, con cái đều được học hành đến nơi đến chốn”.

Công nghiệp ở Huế ngày càng phát triển (Tham quan dây chuyền sản xuất Nhà máy Bia Phú Bài)

Ở trung tâm thành phố, khu quy hoạch Hương Sơ (phường Hương An) là minh chứng sống động cho sự đổi thay. Sau khi triển khai dự án di dời, tái định cư khu vực I Kinh thành Huế, hàng trăm hộ dân có ngôi nhà mới khang trang, phố xá sạch đẹp, trường học, trạm y tế đồng bộ. Bà Trần Thị Hoa, 67 tuổi, xúc động nói: “Cả đời tôi mới dám tin một ngày gia đình mình được sống trong ngôi nhà chắc chắn, sáng sủa như thế này”.

Khát vọng vươn tầm

Qua 35 năm, kinh tế - xã hội thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng, nổi bật, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh và bền vững. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 8,5 lần so với năm 1989 (theo giá so sánh năm 2010). Giai đoạn 1989 - 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,1%/năm; thu ngân sách tăng bình quân 22,6%/năm; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2025 đạt 42.500 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 70 triệu đồng, tăng 55 lần.

Huế gìn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống trong phát triển (Bờ bắc sông Hương nhìn từ trên cao)

Ông Nguyễn Trung Chính tâm đắc: “Vào những thời khắc khó khăn, nếu không có sự đoàn kết và kiên định của Đảng, chắc rằng Huế không thể có ngày hôm nay”. Lời nói ấy giản dị nhưng phản chiếu đúng thực tế: Đảng bộ chính là hạt nhân dẫn dắt, là ngọn đèn soi đường cho Huế đi qua bão giông.

Khẳng định cho điều đó, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH TP. Huế Lê Trường Lưu nhấn mạnh: “Đi qua chặng đường 35 năm, yếu tố cốt lõi giúp Huế vượt lên chính là sự lãnh đạo đúng đắn, quyết liệt của Đảng bộ. Đặt xây dựng Đảng lên hàng đầu, bộ máy từng bước tinh gọn, đội ngũ cán bộ trưởng thành, gần dân, lắng nghe dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, chuyển đổi số đều được triển khai đồng bộ, tạo niềm tin vững chắc trong xã hội”.

Cuối năm 2024, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết đưa Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cả thành phố đều rưng rưng xúc động. Đây không chỉ là một quyết định hành chính, mà là sự ghi nhận cho bao thế hệ đã cống hiến, hy sinh, là phần thưởng cho cả một chặng đường kiên trì vươn lên.

Du khách đến tham quan Huế ngày càng tăng

Huế bây giờ không chỉ được nhớ đến bằng những mái ngói hoàng cung, những câu hò trên sông Hương, mà còn được biết đến như nơi tập trung y tế chuyên sâu hàng đầu miền Trung, với Bệnh viện Trung ương Huế, Đại học Y Dược Huế. Đại học Huế ngày càng lớn mạnh, hướng tới mô hình Đại học Quốc gia. Đặc biệt, Huế có 8 di sản được UNESCO công nhận, là “Thành phố Festival”, “Thành phố Xanh”, “Thành phố bền vững môi trường ASEAN”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trong buổi làm việc với lãnh đạo thành phố khi trao quyết định công nhận thành phố trực thuộc Trung ương đã nhấn mạnh: “Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là thành quả xứng đáng, đáp ứng sự kỳ vọng của cả nước đối với một vùng đất giàu văn hóa - di sản, giàu bản sắc”.

Từ gian khó đi lên, Huế chứng minh một điều rằng, nếu có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, có niềm tin và sự đồng lòng của Nhân dân, thì không khó khăn nào là không thể vượt qua. Và cũng chính từ niềm tin ấy, Huế đang hướng đến trở thành trung tâm văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ đặc sắc của cả nước và khu vực.