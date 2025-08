Tập trung phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nhanh và bền vững

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Chân Mây - Lăng Cô (Ảnh: Hữu Phúc)

Xây dựng Chân Mây - Lăng Cô phát triển nhanh, bền vững

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Chân Mây - Lăng Cô có ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II - Ban Tổ chức Trung ương. Ngoài ra còn có các ông, bà trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Huế.

Xã Chân Mây - Lăng Cô được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích, dân số của các xã Lộc Tiến, Lộc Thủy, Lộc Vĩnh và thị trấn Lăng Cô của huyện Phú Lộc cũ. Toàn xã có 46 tổ chức đảng trực thuộc, với 811 đảng viên.

Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đảng bộ xã xác định là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Xã Chân Mây - Lăng Cô đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo báo cáo tại đại hội, lĩnh vực kinh tế địa phương phục hồi và phát triển tích cực sau đại dịch, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 14,4%/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, với tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 81,3%, dịch vụ chiếm 15,5%, nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 3,1%. Công nghiệp trên địa bàn có bước phát triển đột phá, đóng vai trò then chốt trong tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm cho người dân cùng các vùng lân cận trong khu vực.

Các giá trị truyền thống văn hóa được giữ gìn, phát huy hiệu quả; nhiều lễ hội truyền thống, chương trình văn hóa, nghệ thuật được duy trì, tổ chức sôi nổi. Đặc biệt, chương trình kỷ niệm “15 năm Lăng Cô - Vịnh đẹp Thế giới” diễn ra quy mô, hiện đại đã khẳng định thương hiệu du lịch nổi tiếng của địa phương.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Chân Mây - Lăng Cô đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu và 4 chương trình trọng điểm, gồm: Phát triển dịch vụ - du lịch; đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng về y tế, chương trình trọng điểm về đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để phát triển kinh tế.

Đảng bộ xã cũng xác định các khâu đột phá, gồm: Đột phá về xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả; gắn với việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đột phá về phát triển du lịch, dịch vụ; đột phá về giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Chân Mây - Lăng Cô nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt, nhận nhiệm vụ (Ảnh: Hữu Phúc)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến ghi nhận, biểu dương thành quả Đảng bộ và Nhân dân xã Chân Mây - Lăng Cô đạt được thời gian qua. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: Nhiệm kỳ mới có ý nghĩa rất quan trọng, mở ra nhiều cơ hội, không gian phát triển mới cho xã Chân Mây - Lăng Cô; đòi hỏi đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn xã phải đổi mới mạnh mẽ trong tư duy, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chủ động sáng tạo trong triển khai, tổ chức thực hiện, tạo nền tảng vững chắc phát triển xã Chân Mây - Lăng Cô xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Nam của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến cũng đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ một số vấn đề, trong đó xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết đại hội với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

Dịp này, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 thành viên. Ông Lưu Đức Hoàn được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô.

A Lưới 4 định hướng phát triển bền vững, toàn diện trong nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chúc mừng Đảng bộ xã A Lưới 4

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã A Lưới 4 có ông Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội bền vững; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng xã A Lưới 4 ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Đại hội Đảng bộ xã A Lưới 4 lần thứ I xác định nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

A Lưới 4 đặt mục tiêu tận dụng cơ hội, phát huy nội lực, tạo đột phá trong xây dựng nông thôn mới và phát triển toàn diện. Đảng bộ xã xác định định hướng cơ cấu kinh tế theo trục nông nghiệp - công nghiệp và xây dựng - dịch vụ, với tốc độ tăng trưởng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng vào năm 2030; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5%.

Xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt. Địa phương nhấn mạnh việc nâng cao chất lượng chính trị, tư tưởng, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái và biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hướng đến phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở. Việc nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu được xác định là yêu cầu bắt buộc trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số sẽ là một trong những trọng tâm đột phá. Xã sẽ triển khai chính quyền số cấp xã, đẩy mạnh chính quyền điện tử, nâng cao đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân. Chính quyền được kỳ vọng hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kỷ cương, gần dân hơn.

Trong lĩnh vực kinh tế, xã A Lưới 4 tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, kết hợp nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn. Mục tiêu là hình thành các mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, nâng cao năng suất, thu nhập cho người dân. Song song đó, địa phương sẽ ưu tiên khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng, phát triển dịch vụ homestay, farmstay, kết hợp bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số.

Các chương trình trọng điểm được xác định gồm: Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa – du lịch. Xã cũng đặt mục tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt 75%, 100% dân số sử dụng nước hợp vệ sinh, 80% dùng nước sạch, và tỷ lệ thu gom xử lý chất thải đạt 95%.

A Lưới 4 tiếp tục xác định quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ thường xuyên. Xã đề cao vai trò của lực lượng dân quân, tổ an ninh trật tự, phát triển các mô hình “Thôn, bản an toàn”, “Camera an ninh”, góp phần giữ vững an ninh từ cơ sở. Công tác đối ngoại với các địa phương của nước bạn Lào và các huyện giáp ranh sẽ được củng cố, đẩy mạnh.

Đại hội lần này là bước ngoặt quan trọng trong quá trình hội nhập, phát triển. Đảng bộ xã A Lưới 4 đặt quyết tâm cao, hành động mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển bền vững, gìn giữ bản sắc, nâng cao đời sống người dân.

Hóa Châu đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn mới

Ông Phan Thiên Định, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố (thứ tư phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội (Ảnh: Bá Trí)

Tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Hóa Châu có ông Phan Thiên Định, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND thành phố Huế.

Phường Hóa Châu được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích, quy mô dân số của phường Hương Vinh (Phú Xuân), phường Hương Phong (Thuận Hóa) và xã Quảng Thành (Quảng Điền) trước đây. Trong nhiệm kỳ qua, các địa phương đã tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 34 chỉ tiêu, kết quả thực hiện có 31 chỉ tiêu đạt và vượt.

Đáng chú ý, thành phần kinh tế tư nhân có bước phát triển khá, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất và giải quyết việc làm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2020-2025 đạt 178 tỷ đồng, với mức tăng bình quân 8,2%/năm. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ, giá trị sản xuất bình quân đạt 2.165,7 tỷ đồng/năm (tăng trên 11%)…

Đại hội đã nhìn nhận khách quan về quy mô kinh tế vẫn còn nhỏ, nhất là lĩnh vực dịch vụ - du lịch chưa khai thác hết tiềm năng, tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa còn chậm… Qua đó, đại hội đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 chương trình trọng điểm với các chỉ tiêu chủ yếu như: Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa bàn hằng năm đạt 11 - 12%; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 12 - 13%; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng, không còn hộ nghèo trên địa bàn...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phan Thiên Định ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của địa phương trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đề nghị đảng bộ phường phải xác định đúng đắn,khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Trong đó, cần chuyển hóa các giá trị di sản văn hóa lịch sử thành các sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh, khai thác lợi thế sinh thái đặc thù của Rú Chá, đầm phá Tam Giang để phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Xem đây là ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, có khả năng tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; thúc đẩy lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, làng nghề theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm, có tác động lan tỏa và trở thành ngành kinh tế quan trọng, gắn với phát triển các ngành có lợi thế so sánh như chế biến thủy hải sản, nông sản.

Ông Phan Thiên Định nhấn mạnh: Đảng bộ cần tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược để tạo động lực tăng trưởng mới, đó là: Tạo sự chuyển biến căn bản về năng lực, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trọng tâm là phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và cơ cấu lại ngành nông nghiệp; hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, còn thiếu của một đô thị, trước hết là hạ tầng giao thông kết nối và văn minh đô thị. Xây dựng chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2025-2030 theo các tiêu chí đô thị thông minh. Chú trọng hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ hình thành các vùng có quỹ đất tập trung quy mô lớn làm cơ sở cho việc thu hút, kêu gọi đầu tư, tạo sự chuyển dịch nhanh và phát triển vững chắc.