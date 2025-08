Phong Điền, A Lưới 2 và Vỹ Dạ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương (thứ 3, phải sang) tặng hoa chúc mừng đại hội . Ảnh: V. Minh

Tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ phường Phong Điền có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương và các ông, bà trong Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND TP. Huế.

Xác định chất lượng hệ thống chính trị làm trụ cột cho mọi hoạt động, đảng bộ phường đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực công tác tốt, có tư duy đột phá. Về việc triển khai thực hiện hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảng bộ phường đã xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là trung tâm đổi mới, gắn bó với Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ. Đặc biệt, phát huy vai trò người đứng đầu; triển khai có hiệu quả mô hình “chi bộ tốt”, “đảng bộ tốt” nhằm tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Song hành với đảng bộ, chính quyền địa phương không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện “chính quyền điện tử”, xử lý hồ sơ không chậm trễ, không bị gián đoạn. Minh chứng cho quyết tâm này có thể thấy rõ từ việc Phong Điền là một trong những địa phương đầu tiên của TP. Huế sau hơn 1 tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã giải quyết hồ sơ đạt gần 100%, khẳng định hiệu quả cải cách hành chính theo hướng gần dân, phục vụ vì Nhân dân.

Đáng nói, sau khi sáp nhập các địa phương của thị xã Phong Điền (cũ) là phường Phong Thu và hai xã Phong Xuân, Phong Mỹ, phường Phong Điền được nhận định là vùng đất quy tụ nhiều tiềm năng, lợi thế đa dạng địa hình và hệ thống giao thông kết nối liên vùng. Hiện, lĩnh vực CN-TTCN trở thành ngành ngành kinh tế trọng tâm, đóng góp quan trọng trong sự phát triển KT-XH của phường. Năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng đạt khoảng 60,6% trong cơ cấu kinh tế. Lĩnh vực nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững theo hướng an toàn, chất lượng cao gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, từng bước nâng cao giá trị sản xuất, gắn với xây dựng nông thôn mới. Hạ tầng đô thị trên địa bàn phường được quan tâm đầu tư bài bản; các tuyến đường liên kết khu dân cư, hệ thống thoát nước, công viên, nhà sinh hoạt cộng đồng… tạo nên diện mạo đô thị khang trang. Lĩnh vực chính sách, an sinh xã hội, lao động việc làm quan tâm đúng mức; hiện trên địa bàn phường có 69 hộ nghèo, chiếm 1,08%, 106 hộ cận nghèo, chiếm 1,56%…

Nhiệm kỳ mới, đảng bộ phường đề ra các chỉ tiêu: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân tăng từ 10% - 12%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 120 - 130 triệu đồng/người/năm; tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân: 12 -14%/năm; tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tăng bình quân: 10 - 12%/năm…

Tại đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo của Đảng bộ phường Phong Điền trong thời gian qua; đồng thời đề nghị thời gian đến, đảng bộ phường tiếp tục có tư duy, cách làm mới chú trọng phát triển toàn diện trên các lĩnh vực theo các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó, tập trung hoàn thành các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, các công trình kết nối liên vùng, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương. Bên cạnh đó, cần khai thác hợp lý tài nguyên để phát triển kinh tế bền vững, chủ động phòng tránh và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh các chương trình giáo dục, y tế, giải quyết việc nâng cao thu nhập ổn định cho người dân…

Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã A Lưới 2 có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến; các ông: Hồ Hải Đăng - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn V - UBKT Trung ương; Nguyễn Ngọc Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II - Ban Tổ chức Trung ương cùng 151 đại biểu, đại diện cho hơn 1.809 đảng viên của 46 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ. Xã A Lưới 2 được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập 4 đơn vị hành chính gồm thị trấn A Lưới, xã Quảng Nhâm, A Ngo và Hồng Bắc, có diện tích tự nhiên là 97,62 km2, quy mô dân số là 20.496 người với 46 tổ chức đảng trực thuộc. Xã có vị trí trung tâm, mật độ dân số cao, là địa bàn tập trung nhiều hoạt động trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng và dịch vụ thương mại lớn của huyện A Lưới (cũ), đó là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế đô thị trong tương lai. Nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực và khá toàn diện. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, các xã cũ như A Ngo đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Quảng Nhâm và Hồng Bắc tiệm cận các tiêu chí NTM. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã A Lưới 2 đề ra 5 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình trọng điểm, 8 nhóm giải pháp và 3 khâu đột phá. Theo đó, xác định mục tiêu phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã đạt chuẩn NTM. Trong đó, mục tiêu cụ thể đặt ra phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng thu ngân sách bình quân 10%/năm, tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 là 105 triệu đồng/người/năm, tăng 187,5% so với năm 2025 và đến năm 2030 xã không còn hộ nghèo. Với các nhiệm vụ trọng tâm như tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo ra những không gian phát triển kinh tế - xã hội mới. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ dần trở thành ngành kinh tế quan trọng và đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phát huy tiềm năng, thế mạnh và lợi thế sẵn có để xây dựng xã đạt chuẩn NTM vào năm 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phạm Đức Tiến nhấn mạnh: Xã A Lưới 2 cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đảng bộ Xã A Lưới 2 cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của thành phố về chuyển đổi số và cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Là địa phương có đường biên giới giáp tỉnh SêKông nước bạn Lào, xã A Lưới 2 cần tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác đối ngoại, hình thành chuỗi liên kết giữa xã A Lưới 2 với các xã A Lưới trong phát triển kinh tế, nhằm cộng hưởng và tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua thách thức, tận dụng lợi thế của từng vùng để có sự phát triển đột phá trong thời gian tới. Dịp này, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 31 thành viên. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 2.

Xây dựng Vỹ Dạ trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vỹ Dạ có các UVTV Thành ủy, Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND TP. Huế Phan Thiên Định; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân; lãnh đạo thành phố và các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn cùng 200 đại biểu đại diện cho 1.865 đảng viên của 52 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ phường Vỹ Dạ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Vỹ Dạ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, hiệu lực quản lý ngày càng nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được cải thiện.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách đạt 372 tỷ đồng, vượt 137% kế hoạch, góp phần thúc đẩy đầu tư, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch; văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực, 96% gia đình đạt chuẩn văn hóa, công tác giáo dục và y tế được đầu tư đồng bộ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 98%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm sâu sát, giúp giảm 141 hộ nghèo, xây mới và sửa chữa gần 60 nhà tình nghĩa. Hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng sinh hoạt chi bộ nâng lên, công tác dân vận đổi mới, sát dân, sát cơ sở; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng - an ninh đảm bảo.

Tuy nhiên, một số tồn tại vẫn còn như công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ còn chưa đồng bộ; tiến độ một số dự án còn chậm; quản lý đất đai, môi trường còn bất cập. Đây là bài học kinh nghiệm để đảng bộ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Phát triển hạ tầng đô thị là một trong những chương trình trọng điểm được phường Vỹ Dạ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Ảnh: T. Hương

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Vỹ Dạ đề ra mục tiêu xây dựng địa phương trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 6.000 USD, không còn hộ nghèo, 100% dân số được sử dụng nước sạch và bảo hiểm y tế, 99,5% rác thải sinh hoạt được thu gom.

Để đạt mục tiêu trên, phường tập trung vào các chương trình trọng điểm như phát triển hạ tầng, du lịch - dịch vụ gắn với văn hóa Huế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống.