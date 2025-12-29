Tập huấn về công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

Tại điểm cầu trực tuyến Thành ủy

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có ý nghĩa định hướng chiến lược cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Do đó, công tác tuyên truyền cần được triển khai chủ động, bài bản, khoa học, bảo đảm đúng định hướng, thống nhất về tư tưởng và tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe 2 chuyên đề trọng tâm. Chuyên đề thứ nhất tập trung làm rõ những điểm mới trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIV của Đảng; những nội dung cốt lõi, trọng tâm trong các dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Báo cáo viên đã làm rõ bối cảnh, yêu cầu mới đặt ra đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; mục tiêu, tầm nhìn phát triển đến các mốc chiến lược; cũng như những đột phá quan trọng trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, gợi mở những vấn đề báo chí cần tập trung tuyên truyền.

Chuyên đề thứ hai nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức và phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Báo chí được xác định giữ vai trò nòng cốt trong định hướng dư luận, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy yêu cầu các đại biểu tham dự phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu nghiêm túc, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị, địa phương; các cán bộ, phóng viên tham gia tuyên truyền Đại hội phải xác định là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng Đảng và Nhân dân; góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.