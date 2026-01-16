  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 30/01/2026 15:02

Bộ Chính trị phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư khóa XIV

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW, ngày 30/1/2026 về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV.

Bộ Chính trị Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ra mắt Đại hộiDanh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

 Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Quyết định số 05-QĐNS/TW. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Quyết định số 05-QĐNS/TW nêu rõ:

Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định:

Điều 1. Phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV tham gia Ban Bí thư khóa XIV:

1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

3. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

5. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

7. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

9. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

10. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Điều 2. Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, các cơ quan có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này.

https://nhandan.vn/bo-chinh-tri-phan-cong-cac-dong-chi-tham-gia-ban-bi-thu-khoa-xiv-post940095.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Bộ Chính trịphân côngtham giaBan Bí thư khóa XIV
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 300 cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Ngày 15/1, tại cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Đại hội), đại diện Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, đến thời điểm hiện tại công tác y tế phục vụ Đại hội đã cơ bản hoàn tất.

Hơn 300 cán bộ y tế tham gia phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Lần đầu đi bỏ phiếu

80 năm trước, cùng với cả nước, người dân Huế (Thừa Thiên) tham gia bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Hội đồng Nhân dân (HĐND) 2 cấp. Lần đầu tiên, nhân dân lao động được sử dụng quyền bầu cử, quyền lợi thiêng liêng của công dân một nước độc lập.

Lần đầu đi bỏ phiếu
Tập huấn về công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

Chiều 30/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tham gia tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu tỉnh, thành ủy trong cả nước.

Tập huấn về công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng
Để đảm bảo không bị ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội

Việc tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) liên tục có ý nghĩa quyết định đối với quyền lợi an sinh lâu dài của người lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, tại khu vực huyện Phú Lộc cũ, tình trạng người dân tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện, bị gián đoạn vẫn còn khá phổ biến, đặt ra yêu cầu phải có giải pháp hiệu quả để “giữ chân” người tham gia.

Để đảm bảo không bị ngắt quãng khi tham gia bảo hiểm xã hội

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top