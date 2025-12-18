Tập trung cao độ cho nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng (Trung tâm Báo chí) chủ trì phiên họp.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí; đại diện các cơ quan báo chí chính trị chủ lực; đại diện các cục, vụ, đơn vị chức năng tham gia tổ chức phục vụ Trung tâm Báo chí.

Báo cáo tại phiên họp nêu rõ, ngay từ đầu tháng 12/2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Ngày 11/12, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với lãnh đạo các cơ quan báo chí chính trị chủ lực, các cơ quan báo chí có đông độc giả để định hướng nhiệm vụ tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng.

Trên cơ sở đó, Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Văn Quyết đã được ban hành, yêu cầu các cơ quan báo chí, đặc biệt là Báo Nhân Dân, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam mở đợt tuyên truyền cao điểm, làm nổi bật kết quả, thành tựu Đại hội XIII của Đảng, nhất là nửa cuối nhiệm kỳ với nhiều quyết sách lớn, mang tính đột phá; khẳng định tầm vóc chính trị, lịch sử của Đại hội XIV của Đảng; lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tầm nhìn của Đảng, thành tựu của đất nước và khát vọng phát triển của dân tộc.

Về công tác tổ chức Trung tâm Báo chí, Thường trực Trung tâm đã chủ động khảo sát thực tế tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, làm việc với Ban Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc gia để thống nhất phương án bố trí không gian, khu vực tác nghiệp báo chí; đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí chính trị chủ lực thống nhất vị trí tác nghiệp. Các nội dung liên quan như: Trưng bày sách báo, triển lãm ảnh phục vụ Đại hội... cũng được trao đổi, thống nhất bước đầu với các đơn vị chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thông tấn xã Việt Nam. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho hoạt động báo chí được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc. Thường trực Trung tâm Báo chí đã làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an để thống nhất phương án làm thẻ, phù hiệu, thẻ sự kiện theo đúng quy trình.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong công tác chuẩn bị thời gian qua. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng còn rất ngắn, đồng chí đề nghị các ban, cơ quan, đơn vị phát huy trách nhiệm, tập trung cao độ, triển khai quyết liệt, khẩn trương các nhiệm vụ được giao. Trong đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương giữ vai trò đầu mối, chịu trách nhiệm chỉ đạo chung công tác thông tin, tuyên truyền; khẩn trương hoàn thành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền các nội dung trọng tâm về Đại hội XIV của Đảng trên báo chí; rà soát, đánh giá công tác thông tin tuyên truyền trên báo chí; thường xuyên theo dõi thông tin trên mạng xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ...

Bộ Ngoại giao đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại về Đại hội XIV của Đảng thông qua hệ thống cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các học giả, tổ chức, báo chí quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trong việc mời, hướng dẫn, tiếp đón, quản lý phóng viên nước ngoài...

Đồng chí yêu cầu các cơ quan báo chí chủ lực như: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tập trung tối đa nguồn lực cho công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm thông tin về Đại hội là nội dung nổi bật nhất, có dung lượng, thời lượng và mức độ lan tỏa lớn nhất trên tất cả các nền tảng. Việc chuẩn bị nội dung, phỏng vấn đại biểu trong những ngày diễn ra Đại hội phải được thực hiện chu đáo. Báo Nhân Dân tiếp tục đẩy mạnh vận hành Trang tin Đại hội XIV của Đảng, tăng cường truyền thông để thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, tìm hiểu.

Về công tác tổ chức, phục vụ, đồng chí lưu ý Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện việc lắp đặt trang thiết bị, trang trí khánh tiết, bố trí không gian làm việc của Trung tâm Báo chí; bảo đảm điều kiện tác nghiệp thuận lợi cho phóng viên trong và ngoài nước. Các bộ, ngành liên quan chủ động thực hiện tốt việc trưng bày sách, báo, ảnh; in và cấp phát thẻ, phù hiệu đúng quy định, đúng tiến độ.